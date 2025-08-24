Reportan vuelo a Nicaragua de uno de los aviones que es usado por los líderes del régimen de Venezuela

Este domingo varios internautas reportaron que, mediante la plataforma FlightRadar24, dedicada al rastreo de vuelos en todo el mundo, quedó en evidencia un misterioso vuelo de uno de los aviones usados por los líderes del régimen venezolano, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello.

Aunque en la plataforma no se evidencia el destino el aeronave, se cree que podría dirigirse hacia Managua, capital de Nicaragua.

El aeronave Airbus A340, de matrícula YV1004, fue la misma usada en el despliegue aéreo para el traslado de la comitiva venezolana hacia Rusia en mayo, cuando Maduro visitó a Vladimir Putin.

En los últimos minutos, el avión de Conviasa ingresó a espacio aéreo nicaragüense tras un breve paso por territorio hondureño.

Noticia en desarrollo.