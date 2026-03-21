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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

Corazón nuclear del régimen iraní, equipado con centrifugadoras subterráneas, habría sido impactado

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El director de esta agencia de la ONU que monitorea el programa nuclear iraní, Rafael Grossi, reiteró este sábado en X "su llamado a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

El director de esta agencia de la ONU que monitorea el programa nuclear iraní, Rafael Grossi, reiteró este sábado en X "su llamado a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

El régimen de Irán acusó a Estados Unidos e Israel de haber atacado este sábado el complejo nuclear de Natanz, equipado con centrifugadoras subterráneas capaces de enriquecer uranio para el polémico programa nuclear iraní.

A comienzos de marzo, la república islámica ya denunció un ataque a estas instalaciones, que fueron bombardeadas en la guerra de 12 días de 2025 desatada por Israel.

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Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de la bomba atómica pese a sus continuos desmentidos. Y este es uno de los motivos alegados por Israel y Estados Unidos para llevar a cabo de nuevo ataques masivos contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Tras los ataques criminales de Estados Unidos y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana", informó este sábado la organización de energía atómica de la república islámica en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

"No se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán, añadió.

El ejército israelí afirmó "no estar al tanto de un ataque" de este tipo.

Desde la guerra de 2025, los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) regresaron a Irán, pero no pudieron visitar ninguna de las instalaciones atacadas.

El director de esta agencia de la ONU que monitorea el programa nuclear iraní, Rafael Grossi, reiteró este sábado en X "su llamado a la moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear".

Dijo que Irán le informó de un ataque al complejo nuclear de Natanz pero que no dio cuenta de un "aumento de los niveles de radiación" en el exterior del lugar.

Rusia, un aliado clave de Teherán, también reaccionó.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, calificó de "irresponsables" los presuntos ataques.

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"La comunidad internacional -incluidos los líderes de la ONU y del OIEA- tiene el deber de ofrecer de inmediato una valoración objetiva y sin concesiones de estas acciones irresponsables, que plantean riesgos reales de catástrofe a escala de todo Oriente Medio y que evidentemente buscan socavar aún más la paz, la estabilidad y la seguridad en la región", afirmó en Telegram.

Desde el 28 de febrero han muerto numerosos dirigentes políticos, religiosos y militares iraníes pero el régimen de los ayatolás sigue en pie y contraataca a diario lanzando misiles y drones contra intereses israelíes y estadounidenses, así como contra las monarquías petroleras del Golfo.

Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles.

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