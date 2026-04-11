Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán nueva ronda negociaciones este domingo mientras crecen amenazas y operaciones militares

Estados Unidos y el régimen de Irán tendrán una nueva ronda de negociaciones este domingo en Islamabad, capital de Pakistán, con funcionarios paquistaníes como mediadores.

La histórica primera jornada de diálogos directos se extendió hasta la madrugada con el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, a la cabeza, rompiendo casi cinco décadas de protocolo diplomático extremadamente tenso.

Los primeros informes de la agencia de noticias del régimen iraní señalan que siguen existiendo desafíos significativos, aludiendo a lo que se describió como "exigencias excesivas" por parte de Washington, que según ellos podrían complicar el avance hacia un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró por su parte que le "da igual" si se alcanza o no un acuerdo con el régimen iraní. Para él, tras seis semanas de ofensiva y duros golpes al régimen iraní, Estados Unidos "ya ha ganado"

Trump reiteró a la prensa este sábado que las fuerzas de la Unión Americana hundieron los lanzadores de minas acuáticas.

En medio de la presión, Trump advirtió a china con "grandes problemas" si envía armas al régimen ayatolá.

Las negociaciones se dan en medio de los esfuerzos del ejército de los Estados Unidos para "limpiar" la zona del estrecho de Ormuz de las minas marinas que el régimen iraní instaló.

El Comando Central de Estados Unidos anunció el sábado que había comenzado a "una misión de desminado en el estrecho de Ormuz" con dos destructores de misiles guiados que transitaron por la vía marítima.

Trump había adelantado más temprano en su plataforma Truth Social que Estados Unidos había iniciado "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros".

El régimen de Irán, por su parte, "rechazó enérgicamente" las afirmaciones de Washington de que las embarcaciones de Estados Unidos —el USS Frank Peterson y el USS Michael Murphy— cruzaran el estrecho.

"La iniciativa para el paso de cualquier buque corresponde a las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", indicó el portavoz del ejército del régimen iraní, Ebrahim Zolfaqari, a la televisión estatal.

VEA TAMBIÉN Comando Central de EE. UU. anuncia que buques de guerra de la Armada transitaron por el estrecho de Ormuz para desminarlo o

La Guardia Revolucionaria del régimen de Irán amenazó además a Estados Unidos tras el paso de barcos militares por el estrecho de Ormuz, según informó el domingo la televisión estatal.

"Cualquier intento de buques militares de pasar por el Estrecho de Ormuz será afrontado severamente", citó el medio.