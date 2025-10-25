NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Baltazar Porras

Régimen de Maduro impide al cardenal Baltazar Porras acudir a la conmemoración de la canonización de José Gregorio Hernández

octubre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El religioso tenía previsto celebra la misa en honor al santo en el estado Trujillo, al oeste del país.

El régimen profundiza su arremetida contra la iglesia católica, después de la canonización el fin de semana pasado de la madre Carmen Rendiles y el médico José Gregorio Hernández.

El cardenal Baltazar Porras, quien pedía la semana pasada la liberación de todos los presos políticos venezolanos desde El Vaticano, acaba de denunciar que le impidieron la entrada por tierra y por aire a Isnotú, pueblo del estado Trujillo, al oeste del país, en donde tenía previsto celebrar la misa en honor al santo José Gregorio Hernández, quien nació en esa localidad el 26 de octubre de 1864.

o

Recibimos una llamada del viceministro de Culto a la conferencia episcopal manifestando la inconveniencia de que mi persona estuviera en Isnotú. Cerca de la medianoche llega un whatsapp que el vuelo que tenía previsto había sido suspendido, pero el vuelo salió de forma correcta como estaba previsto. Salí en un vuelo privado y le avisaron a los pilotos que por vientos fuertes tocaba aterrizar en Barquisimento, pero no era cierto”, dijo en un video el cardenal Porras.

Además, esta semana, Nicolás Maduro había arremetido contra el cardenal, a quien acusó de haber conspirado durante años para impedir la canonización del ahora santo venezolano, José Gregorio Hernández.

“Algunos curas como Baltazar Porras dedicaron su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández, pero Porras ha sido derrotado por Dios y por el pueblo y hoy José Gregorio es santo contra tu voluntad”, dijo Maduro.

