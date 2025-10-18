NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Santos

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles son oficialmente santos de la Iglesia Católica

octubre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
La ceremonia estuvo a cargo del papa León XIV en el Vaticano, sede de la Iglesia católica.

Este domingo 19 de octubre se llevó a cabo la canonización de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Hernández, conocido como “el médico de los pobres”, y Rendiles, conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, fueron beatificados en una ceremonia a cargo del papa León XIV en el Vaticano, sede de la Iglesia católica.

o

Según la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la santificación del doctor José Gregorio Hernández se da “a través de la vía de la canonización equivalente, que ocurre cuando el Sumo Pontífice, haciendo ejercicio de la infalibilidad, ordena la veneración de algún siervo de Dios, venerable o beato por toda la Iglesia Universal”.

La CEV agrega que “ha recibido tal veneración de forma prolongada y esta no ha cesado o desaparecido”, subrayando que “sus virtudes heroicas y milagros o su martirio han sido relatados por confiables historiadores y la fama de intercesión no ha sido interrumpida”.

La beatificación del santo venezolano fue aprobada en 2020 luego del reconocimiento de un milagro adjudicado a su intercesión. Unos años más tarde, en 2025, el Papa Francisco consideró que “el beato gozaba de los requisitos necesarios para eximirse del proceso de aprobación de un segundo milagro, con lo que declaró su canonización de forma extraordinaria”.

En el caso de la Madre Carmen Rendiles, la religiosa fue beatificada en 2018 tras la aprobación de un primer milagro.

o

Un segundo milagro, asociado a su intercesión en la curación de una mujer diagnosticada con hidrocefalia triventricular idiopática, le confirió el reconocimiento de su santidad por parte del papa Francisco.

Junto a los santos venezolanos, el papa León León XIV también canonizó a los beatos Ignazio Choukrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti y Bartolo Longo.

En Venezuela, varias iglesias del país realizaron vigilias para seguir en vivo la ceremonia de canonización de los dos santos.

Frente a la iglesia La Candelaria, feligreses celebraron al escuchar desde el Vaticano cuando nombraron santo a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres" en Venezuela.

Igualmente, bajo el lema "canonización sin presos políticos", un grupo de venezolanos en el exilio se reunió en Roma y pidió a los santos que intercedan por la libertad de todos los presos políticos que la dictadura madurista tiene tras las rejas.

Entre los asistentes presenciales estuvo Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG Un Mundo sin Mordaza, y Santiago Rocha, hijo del preso político Perkins Rocha. Además, en la víspera de la canonización, participó de manera virtual la líder de la oposición y Nobel de Paz María Corina Machado, así como el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González.

“Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos (...) Le pedimos a San José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles que intercedan por nosotros y por la liberación de Venezuela”, comentó Rocha.

En su intervención virtual, María Corina Machado aseguró que “han pasado muchos milagros para llegar a este punto”, pero que el milagro que más anhela Venezuela por parte de San José Gregorio Hernández y a la Santa Carmen Rendiles es que los ciudadanos retornen a un país en libertad.

Temas relacionados:

Santos

Iglesia Católica

Papa León XIV

Religión

El Vaticano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
Inmigrantes

Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump | Foto EFE
Inmigrantes

Gobierno de Trump ofrecerá dinero a menores migrantes para que salgan voluntariamente de EE. UU.

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Neyser Villareal - Foto EFE
Selección Colombia

Golpe de autoridad: Colombia vence a España y logra histórica clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 luego de 22 años

María Corina Machado y Nicolás Maduro - EFE
Premio Nobel de la Paz

"Es el epitafio de esta dictadura que tanto daño le ha hecho a los venezolanos": Omar González sobre el significado que tiene el premio Nobel de Paz para María Corina Machado

Dina Boluarte, presidenta de Perú (EFE)
Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá (EFE)
Aeropuertos

Aeronáutica Civil de Colombia reporta que el aeropuerto El Dorado presentará demoras en la operación aérea: esta es la razón

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda