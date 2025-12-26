Régimen de Maduro informó que el total de excarcelados fue de 99 personas detenidas durante las protestas postelectorales en Venezuela

El régimen venezolano comunicó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas durante las protestas de 2024 contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, informó el ministerio penitenciario.

Inicialmente, Oéneges cercanas a los presos políticos informaron de la liberación de 60 detenidos, sin embargo, la dictadura venezolana se pronunció y dijo que la cifra era más alta.

La autoproclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató manifestaciones que dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos, a quienes el propio mandatario calificó como "terroristas".

El régimen ha excarcelado a más de 2.000 personas desde entonces, según cifras presentadas por ellos mismos.

"El gobierno nacional y el sistema de justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", indicó en un comunicado el Ministerio de Servicio Penitenciario.

Según la dictadura, "se encontraban privados de libertad por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024".

Las manifestaciones se desataron debido al fraude que hubo en esos comicios, pues las elecciones las ganó Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, y Maduro usurpó el poder.

Entre los liberados está Marggie Orozco, médica de 65 años condenada a la pena máxima por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" tras criticar en una nota de voz al gobernante de izquierda.