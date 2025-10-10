Régimen de Maduro ofertó a Estados Unidos las riquezas de Venezuela para evitar un conflicto, según The New York Times

El diario estadounidense The New York Times reveló que el régimen de Nicolás Maduro ofreció a la administración del presidente Donald Trump una participación importante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela, con el fin de poner fin al enfrentamiento con Estados Unidos.

Según el medio estadounidense, varias personas cercanas a las conversaciones indicaron que la oferta estuvo sobre la mesa mientras la Administración norteamericana calificó al régimen de Maduro como un “cartel narcoterrorista”, desplegó buques en el Caribe y atacó lanchas que presuntamente transportaban droga a territorio estadounidense.

El periódico citó un acuerdo discutido entre un alto funcionario estadounidense y los principales asesores de Maduro, en el que el cabecilla del régimen de Venezuela ofreció abrir todos los proyectos de petróleo y oro existentes y a futuro a compañías de Estados Unidos.

Asimismo, se planteó ofrecer contratos preferenciales a empresas norteamericanas, revertir las exportaciones de crudo venezolano de China a Estados Unidos y reducir los contratos energéticos y mineros de Venezuela con empresas chinas, iraníes y rusas.

Sin embargo, el Gobierno del presidente republicano terminó rechazando las ofertas económicas de Maduro e interrumpió la vía diplomática con el país latinoamericano la semana anterior.

Ante eso se anuló el acuerdo, por el momento, de acuerdo con fuentes cercanas a los diálogos.

Desde hace unas semanas, Estados Unidos lleva a cabo un despliegue militar en aguas internacionales, cerca de Venezuela, con el fin de atacar carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Pese a que la administración Trump ha insistido que su objetivo es combatir al narcotráfico, la ruptura de la diplomacia, los militares cerca de Venezuela y otros sucesos han llevado a pensar a muchos, tanto en EE. U. como en Venezuela, que el verdadero objetivo de la Administración Trump es sacar a Maduro del poder y acabar con la dictadura en el país sudamericano.