Viernes, 10 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro ofertó a Estados Unidos las riquezas de Venezuela para evitar un conflicto, según The New York Times

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - EFE
El periódico norteamericano informó que la oferta estuvo sobre la mesa mientras Estados Unidos realizaba algunas movidas como el despliegue militar en el Caribe.

El diario estadounidense The New York Times reveló que el régimen de Nicolás Maduro ofreció a la administración del presidente Donald Trump una participación importante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela, con el fin de poner fin al enfrentamiento con Estados Unidos.

Según el medio estadounidense, varias personas cercanas a las conversaciones indicaron que la oferta estuvo sobre la mesa mientras la Administración norteamericana calificó al régimen de Maduro como un “cartel narcoterrorista”, desplegó buques en el Caribe y atacó lanchas que presuntamente transportaban droga a territorio estadounidense.

El periódico citó un acuerdo discutido entre un alto funcionario estadounidense y los principales asesores de Maduro, en el que el cabecilla del régimen de Venezuela ofreció abrir todos los proyectos de petróleo y oro existentes y a futuro a compañías de Estados Unidos.

Asimismo, se planteó ofrecer contratos preferenciales a empresas norteamericanas, revertir las exportaciones de crudo venezolano de China a Estados Unidos y reducir los contratos energéticos y mineros de Venezuela con empresas chinas, iraníes y rusas.

Sin embargo, el Gobierno del presidente republicano terminó rechazando las ofertas económicas de Maduro e interrumpió la vía diplomática con el país latinoamericano la semana anterior.

Ante eso se anuló el acuerdo, por el momento, de acuerdo con fuentes cercanas a los diálogos.

Desde hace unas semanas, Estados Unidos lleva a cabo un despliegue militar en aguas internacionales, cerca de Venezuela, con el fin de atacar carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Pese a que la administración Trump ha insistido que su objetivo es combatir al narcotráfico, la ruptura de la diplomacia, los militares cerca de Venezuela y otros sucesos han llevado a pensar a muchos, tanto en EE. U. como en Venezuela, que el verdadero objetivo de la Administración Trump es sacar a Maduro del poder y acabar con la dictadura en el país sudamericano.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Estados Unidos

Petróleo

Donald Trump

Negociaciones

María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

