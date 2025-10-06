NTN24
Embajada de Estados Unidos

Régimen de Venezuela anuncia vigilancia de la embajada de EE.UU. en Caracas ante presuntos planes de ataque

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez - AFP
Jorge Rodríguez - AFP
La embajada es considerado un territorio estadounidense dentro de Venezuela, aunque no preste servicio consular.

El presidente de la Asamblea Nacional, absolutamente controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, emitió un comunicado donde avisa la vigilancia de la embajada de EE.UU. en Caracas ante presuntos planes de ataque.

o

Según Rodríguez, el régimen ha descubierto un plan de "sectores extremistas" para colocar "explosivos" en la sede que permanece sin ofrecer servicios consulares luego que el régimen rompiera relaciones en 2019 y expulsara del país a toda la delegación diplomática.

El anuncio se da en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe. Además, el régimen ha sugerido que en la Embajada se encuentra la líder opositora María Corina Machado.

Rodríguez firmó el anuncio como "jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos", con lo cual denunció que "mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de EEUU".

o

Desde 2019 la embajada solo está ocupada por algunos empleados. "Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege", añadió Rodríguez.

Machado permanece en la clandestinidad bajo amenaza de ser detenida o atacada por las fuerzas de orden del régimen. En días pasados se corrió el rumor de que Maduro entraría a la sede, pero no ocurrió.

Maduro ha insistido en que defenderá su revolución de lo que considera una "amenaza" por parte de Estados Unidos, mantiene el despliegue militar en todo el país y una feroz persecución contra los opositores.

Asimismo anunció que seguirá enviando cartas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para persuadirlo de cualquier estrategia en su contra.

