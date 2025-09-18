Diosdado Cabello dice la supuesta ubicación de la líder opositora María Corina Machado, a quien señala de planear una fuga

El segundo al frente del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró conocer la ubicación de la líder opositora María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad hace más de un año tras la ola represiva desatada luego de las cuestionadas elecciones presidenciales.

VEA TAMBIÉN "Es el único presidente de Colombia que ha tenido una política clara contra las drogas": Diosdado Cabello ahora defiende al presidente Petro o

Según Cabello, la fundadora de Vente Venezuela, vive en una residencia en la urbanización Valle Arriba de Caracas. Además el dirigente aseguró que Machado tiene un plan para salir de Venezuela.

"Está como loca que quiere irse porque ya le aseguraron su exilio dorado, con mucha plata, con lo que se ha robado, con el narcotráfico, con el dinero del narcotráfico que no ha repartido", expresó durante su programa Con El Mazo Dando.

No es la primera vez que el también ministro de Interior señala que la opositora quiere exiliarse, sin embargo, en reiteradas ocasiones ella lo ha desmentido y asegurado que mantendrá su lucha desde Venezuela.

Las declaraciones de Cabello llegan en medio de una gran tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump, luego de que Estados Unidos desplegara una flota en el Caribe para combatir el narcotráfico, con la que aseguran han destruido tres barcos con narcóticos presuntamente provenientes de Venezuela.

VEA TAMBIÉN “Lograremos la paz en Colombia cuando exista libertad en Venezuela”: María Corina Machado por aprobación del Senado colombiano de declarar al Cartel de los Soles como organización criminal o

En ese sentido el funcionario del chavismo denunció el despliegue estadounidense como una amenaza y asedio para los pescadores.

"Hay un asedio contra el pueblo de Venezuela y, con el pueblo de Venezuela, asedian a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo pescador de todo el Caribe está siendo amenazado de muerte. Cualquier pescador de cualquier isla, de cualquier país que salga, no sabe si lo bombardean. Es una sentencia de muerte", advirtió.

Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar, al tiempo que aumentó a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.