NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello dice la supuesta ubicación de la líder opositora María Corina Machado, a quien señala de planear una fuga

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia / Foto: Con el Mazo Dando
No es la primera vez que el también ministro de Interior señala que la opositora quiere exiliarse, sin embargo, en reiteradas ocasiones ella lo ha desmentido.

El segundo al frente del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró conocer la ubicación de la líder opositora María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad hace más de un año tras la ola represiva desatada luego de las cuestionadas elecciones presidenciales.

o

Según Cabello, la fundadora de Vente Venezuela, vive en una residencia en la urbanización Valle Arriba de Caracas. Además el dirigente aseguró que Machado tiene un plan para salir de Venezuela.

"Está como loca que quiere irse porque ya le aseguraron su exilio dorado, con mucha plata, con lo que se ha robado, con el narcotráfico, con el dinero del narcotráfico que no ha repartido", expresó durante su programa Con El Mazo Dando.

No es la primera vez que el también ministro de Interior señala que la opositora quiere exiliarse, sin embargo, en reiteradas ocasiones ella lo ha desmentido y asegurado que mantendrá su lucha desde Venezuela.

Las declaraciones de Cabello llegan en medio de una gran tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump, luego de que Estados Unidos desplegara una flota en el Caribe para combatir el narcotráfico, con la que aseguran han destruido tres barcos con narcóticos presuntamente provenientes de Venezuela.

o

En ese sentido el funcionario del chavismo denunció el despliegue estadounidense como una amenaza y asedio para los pescadores.

"Hay un asedio contra el pueblo de Venezuela y, con el pueblo de Venezuela, asedian a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo pescador de todo el Caribe está siendo amenazado de muerte. Cualquier pescador de cualquier isla, de cualquier país que salga, no sabe si lo bombardean. Es una sentencia de muerte", advirtió.

Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar, al tiempo que aumentó a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

María Corina Machado

Fuga

Régimen de Maduro

Chavismo

Oposicion venezolana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Política

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski se reunirá con líderes europeos en París para hablar sobre garantías de seguridad a favor de Ucrania

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Karim Khan, abogado británico, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto: EFE
CPI

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El futbolista Neymar. (AFP)
Neymar

Neymar provoca tormenta al interior de Brasil previo a partidos cruciales de Eliminatorias ante Chile y Bolivia

Luis Díaz y Luis Suárez en el Monumental de Maturín - Foto EFE
Eliminatorias Sudamericanas

⁠Con el póker ante La Vinotinto, el colombiano Luis Suárez logró importante marca que comparte con leyendas como Romario y Zico

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski se reunirá con líderes europeos en París para hablar sobre garantías de seguridad a favor de Ucrania

USS Jason Dunham y Mar Caribe-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. (EFE)
Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca se refiere al mensaje de Trump con el "ya verás" dirigido a Venezuela: "El régimen es ilegítimo"

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Expulsión de ciudadano estadounidense en Colombia. (Foto_ Migración Colombia)
Migración Colombia

Expulsan de Colombia a estadounidense requerido por homicidio en su país: así se vivió tensa salida en el aeropuerto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda