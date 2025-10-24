NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Régimen secuestra al dirigente político Javier Cisneros tras sacarlo a la fuerza de su casa y agredir a su madre

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Javier Cisneros, opositor venezolano / Funcionarios del Sebin - Foto: Instagram / EFE
La acción recibió el repudio de defensores de derechos humanos y activistas políticos que piden al régimen parar con la persecución.

 

Un nuevo secuestro se produjo este viernes en Venezuela. Esta vez se trata del dirigente juvenil Javier Cisneros, quien había sido detenido en julio del 2024, pero horas después fue liberado.

La denuncia la hizo el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, del que Cisneros forma parte, pero además la propia líder política lo confirmó y condenó.

"La represión del régimen de Maduro contra ciudadanos inocentes es brutal y sigue aumentando en estas horas. Hoy, fue secuestrado en su casa en Caracas nuestro compañero Javier Cisnero, un joven extraordinario que fue un gran líder estudiantil en Monagas y un activista ejemplar por la democracia en Venezuela. Esbirros del régimen entraron violentamente a su casa y agredieron a su abuela y a su hermana" denunció Machado.

La ONG ClipVe lo calificó como una detención arbitraria ejecutada "por hombres armados sin identificación, quienes irrumpieron en presencia de su abuela y su hermana, ambas víctimas de agresión y amenzas durante el procedimiento".

Javier Cisneros padece tuberculosis y requiere control médico estricto y tratamiento continuo, asegura la ONG.

El joven ha participado activamente en actividades cívicas y de campaña electoral. También recuerda que no es la primera vez que Javier es privado de libertad. "El 17 de junio de 2024 fue detenido por funcionarios del SEBIN junto al periodista Gabriel González, durante la campaña presidencial, cuando ambos fueron interceptados al momento de ir a comprar comida para continuar con las actividades de campaña".

En aquella ocasión, Javier fue liberado tras varias horas, pero Gabriel González continúa detenido en la sede de El Helicoide, en Caracas.

Fue una detención ejecutada con violencia y sin orden judicial.

"El Estado mantiene activa su maquinaria represiva, deteniendo a nuevos ciudadanos cada semana. Este ciclo perverso —que libera a unos mientras encarcela a otros— evidencia la ausencia total de justicia y el uso del encarcelamiento como instrumento de control político y miedo", agregó ClipVe.

