Viernes, 24 de octubre de 2025
Yorbin García, detenido en actos religiosos de José Gregorio Hernández en Isnotú, es trasladado a la peligrosa cárcel de Yare

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Yorbin García
Fue presentado en audiencia el pasado 21 de octubre y le imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este jueves que el comunicador Yorbin García, quien fue arrestado el pasado 18 de octubre en Valera, estado Trujillo, fue trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la cárcel de Yare II en el estado Miranda.

El colaborador del 'Palpitar de Trujillo' y también concejal de Un Nuevo Tiempo, fue presentado en audiencia el pasado 21 de octubre y le imputaron los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad.

"A García lo estarían acusando por supuestamente tener un bolso con volantes que incluían la frase 'canonización sin presos políticos'. Se trataría de una prueba fabricada", señaló el sindicato.

"Exigimos la liberación inmediata de Yorbin y de los otros 21 trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela", pidió el gremio.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 866 presos políticos en una ola de represión y persecución política que escala en medio de tensiones entre el chavismo y la Casa Blanca.

