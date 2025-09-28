Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Menos de 24 horas después de que el Gobierno de Estados Unidos, mediante el Departamento de Estado, publicara un nuevo video sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo en el sur del mar Caribe, el régimen venezolano respondió con imágenes de su Ejército.

La cadena oficialista venezolana Venevisión compartió imágenes de ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el norte del país, específicamente en Falcón.

En las imágenes se observan obuses alineados haciendo lanzamientos y varios vehículos con lanzamisiles.

La respuesta del régimen se debe a la incesante presión de Estados Unidos, que en los últimos días ha rechazado el llamado al diálogo de Maduro y ha intensificado el despliegue en Puerto Rico, isla caribeña que sería el principal punto de partida ante un eventual operativo en suelo venezolano.

Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos prometió que "la Administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas".

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista. "Dirigido por el corrupto y despreciable Nicolás Maduro, es responsable del tráfico de drogas a los EE.UU.", señala Estados Unidos.

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que derive en el arresto de Maduro, una cifra récord que no había sido ofertada para ningún criminal.

En ese sentido, la mencionada cantidad es siete veces superior a la ofrecida en su momento por el cabecilla del Cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo monto ajustado (por inflación, hasta la fecha) alcanzaría 6,9 millones de dólares.