Registran terremoto de magnitud 7,8 en el mar entre Sudamérica y la Antártida

Este viernes se registró un fuerte terremoto de 7,8 grados de magnitud en el mar, en el paso Drake, entre el continente americano y la Antártida.

De acuerdo con un reporte del Centro Sismológico Nacional de Chile, el sismo ocurrió a las 17H29 locales (20H29 GMT) y se localizó a 263 kilómetros al noroeste de la base Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica.

VEA TAMBIÉN Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacudió a Filipinas o

Aunque el reporte de la autoridad chilena indicó que el sismo presentó una magnitud de 7,8, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó en 7,6 grados el movimiento.

La zona en la que ocurrió el movimiento telúrico es donde confluyen las placas tectónicas sudamericana y antártica. Hasta el momento no se conocen alertas de tsunami.

De acuerdo con datos del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el año anterior se registraron 7.231 sismos, de los cuales 265 fueron reportados como “percibidos” por los informantes del Servicio Nacional de Prevención y Riesgo de Desastres, SENAPRED.

VEA TAMBIÉN Impresionantes videos muestran lo que se vivió en Rusia cuando un sismo de 7,8 sacudió las costas del oeste del país y provocó alerta de tsunami o

La autoridad sísmica chilena indicó que en 2024 se registraron 331 sismos más que en 2023, retomando la tendencia de registrar más de 7.000 sismos por año, tal como venía ocurriendo desde 2017.

Respecto a la base Presidente Frei, se trata de una zona administrada por la Fuerza Aérea de Chile y forma parte de un complejo mayor donde también se encuentra emplazado un aeródromo que brinda servicios de control de tránsito aéreo y operaciones de vuelo en la Antártida.