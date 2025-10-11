NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Sábado, 11 de octubre de 2025
Conservación

Nace Wayra, otro logro para la conservación del Cóndor Andino en Colombia

octubre 11, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El nacimiento de Wayra, hermana de Rafiki, es el nuevo logro del programa de conservación del cóndor andino liderado por la Fundación Parque Jaime Duque.

En agosto pasado, el equipo científico de la Fundación Parque Jaime Duque confirmó la fertilidad de un segundo huevo de cóndor mediante ovoscopia, una técnica que permite observar el desarrollo embrionario sin dañar el cascarón.

Tras cinco días bajo el cuidado de los padres, el huevo fue retirado para evitar que fuera roto, como ocurrió en 2023. Fue incubado en condiciones controladas hasta el nacimiento de Wayra, una hembra saludable que hoy representa un nuevo avance en la lucha por la preservación de esta especie emblemática de los Andes.

o

Fernando Castro, director del Proyecto Cóndor Andino, explicó: “Un cóndor pone un huevo cada dos años. Perder uno es perder demasiado. Por eso intervenimos a tiempo. Así nació Rafiki en 2024, y este año, Wayra.” Además, reveló que actualmente un tercer huevo está en proceso de incubación y cumple ya 30 días de desarrollo. Si todo sale bien, el nuevo polluelo nacerá entre finales de octubre y principios de noviembre.

Con solo 150 a 250 ejemplares en estado silvestre en Colombia, el cóndor andino está catalogado como especie en peligro crítico. El objetivo del proyecto es liberar individuos sanos y también conservar una reserva genética para fortalecer la especie. “Esperamos liberar los primeros ejemplares entre 2027 y 2028, dependiendo de su evolución y de estudios genéticos”, señaló Castro.

o

El proyecto no está solo. A través de alianzas con países como Argentina, Chile y Ecuador, se han compartido experiencias clave para mejorar las técnicas de reproducción y cría. “El cóndor nos une como región. Trabajamos en red porque su supervivencia es responsabilidad de todos los países andinos,” concluyó Castro.

Temas relacionados:

Conservación

Animales

Conservación animal

Parque Jaime Duque

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Personal policial y de emergencias cerca del lugar del tiroteo en ICE de Dallas, EE. UU. – Foto AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

Inmigrante muere tras una semana del tiroteo de ICE en Dallas en el que fue herido; un venezolano está hospitalizado

Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Petro, en inesperado cambio de opinión, dijo estar de acuerdo con Trump en el plan que busca poner fin a la guerra en Gaza

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Personal policial y de emergencias cerca del lugar del tiroteo en ICE de Dallas, EE. UU. – Foto AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

Inmigrante muere tras una semana del tiroteo de ICE en Dallas en el que fue herido; un venezolano está hospitalizado

Béisbol | Foto referencia: AFP
Béisbol

Los robots entran a las Grandes Ligas en Estados Unidos: habrá un gran cambio

Richard Grenell y Nicolás Maduro (AFP)
Richard Grenell

Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro por orden de Trump

Luis Díaz sigue brillando en la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz sigue brillando en la Bundesliga; el colombiano fue destacado por parte de la prensa alemana

Daniel Muñoz | Foto: EFE
Daniel Muñoz

Leyenda del Liverpool llenó de elogios al colombiano Daniel Muñoz: “es el mejor lateral derecho de la competencia”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda