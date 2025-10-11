Nace Wayra, otro logro para la conservación del Cóndor Andino en Colombia

En agosto pasado, el equipo científico de la Fundación Parque Jaime Duque confirmó la fertilidad de un segundo huevo de cóndor mediante ovoscopia, una técnica que permite observar el desarrollo embrionario sin dañar el cascarón.

Tras cinco días bajo el cuidado de los padres, el huevo fue retirado para evitar que fuera roto, como ocurrió en 2023. Fue incubado en condiciones controladas hasta el nacimiento de Wayra, una hembra saludable que hoy representa un nuevo avance en la lucha por la preservación de esta especie emblemática de los Andes.

Fernando Castro, director del Proyecto Cóndor Andino, explicó: “Un cóndor pone un huevo cada dos años. Perder uno es perder demasiado. Por eso intervenimos a tiempo. Así nació Rafiki en 2024, y este año, Wayra.” Además, reveló que actualmente un tercer huevo está en proceso de incubación y cumple ya 30 días de desarrollo. Si todo sale bien, el nuevo polluelo nacerá entre finales de octubre y principios de noviembre.

Con solo 150 a 250 ejemplares en estado silvestre en Colombia, el cóndor andino está catalogado como especie en peligro crítico. El objetivo del proyecto es liberar individuos sanos y también conservar una reserva genética para fortalecer la especie. “Esperamos liberar los primeros ejemplares entre 2027 y 2028, dependiendo de su evolución y de estudios genéticos”, señaló Castro.

El proyecto no está solo. A través de alianzas con países como Argentina, Chile y Ecuador, se han compartido experiencias clave para mejorar las técnicas de reproducción y cría. “El cóndor nos une como región. Trabajamos en red porque su supervivencia es responsabilidad de todos los países andinos,” concluyó Castro.