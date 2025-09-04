NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Argentina

Revelan el tenebroso papel de nazi que murió en Argentina y les dejó a sus descendientes obras de arte recién confiscadas

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Policías custodian presunta pintura robada en el nazismo (AFP)
Policías custodian presunta pintura robada en el nazismo (AFP)
Friedrich Kadgien, según las primeras pesquisas, fue un financista nazi quien falleció en Argentina en 1978.

En medio de una investigación por el presunto encubrimiento que habrían hecho, de unas obras de arte, los herederos argentinos de un temible nazi, se ha revelado el papel que este último cumplió en medio del nazismo.

Friedrich Kadgien, según las primeras pesquisas, fue un financista nazi quien falleció en Argentina en 1978.

o

Fue conocido en su época como el 'mago de las finanzas' de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

La hija y el yerno del jerarca nazi que sustrajo obras de arte en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial fueron, entre tanto, imputados por "encubrimiento" este jueves en Argentina, informó la Fiscalía tras el hallazgo de una pintura del siglo XVIII y de 22 estampas de Henri Matisse.

Patricia Kadgien, de 58 años e hija del financista nazi, y su marido de 60 fueron imputados tras entregar el miércoles un retrato del barroco italiano que no había sido hallado inicialmente en una serie de allanamientos realizados el lunes.

En estas requisas, la Policía sí encontró 22 estampas de la década de 1940 del francés Matisse (1869-1954), el maestro del fauvismo, y otras pinturas cuya procedencia aún no se ha determinado.

Las obras fueron halladas en Mar del Plata, 400 Km al sur de Buenos Aires, en manos de la familia de Kadgien.

El óleo "Retrato de una dama", del italiano Giuseppe Ghislandi (1655–1743), "era parte de la colección del curador judío Jacques Goudstikker (...) y había sido robado de su galería en los Países Bajos por las tropas del Tercer Reich", detalló la Fiscalía.

En el marco de una investigación de más de una década del diario neerlandés AD, fue identificada cuando la familia Kadgien en un descuido publicó una foto en una inmobiliaria que mostraba el interior de una casa en la que aparecía el cuadro colgado sobre un sofá verde.

o

El periodista neerlandés Peter Schouten había visitado la casa porque investigaba el pasado del jerarca nazi y no obtuvo respuesta, pero vio el cartel de venta. Tras una búsqueda en línea, Shouten vio el cuadro en la quinta foto de la publicación.

"Enloquecí, por supuesto", contó a radio Rivadavia. "Mandé toda la información a Holanda, allá se pusieron a trabajar con las instituciones oficiales y me confirmaron que sí, que era ese cuadro, que no había chance de que fuera réplica".

Su hallazgo, difundido por AD la semana pasada, catapultó una investigación de la policía federal argentina e Interpol.

El abogado de los Kadgien, Carlos Murias, ha dicho a periodistas que argumentará que el delito está prescrito. Sin embargo, los delitos enmarcados en el contexto de un genocidio no prescriben, de acuerdo a la legislación argentina y el derecho internacional.

Miles de nazis cruzaron el Atlántico después de la guerra y muchos se refugiaron en Argentina y Chile.

Temas relacionados:

Argentina

Crímenes nazis

Obras de arte

Investigación

Robo

Judíos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Un helicóptero en labores de extinción de un incendio declarado en el paraje del monte La Peña, en la localidad gaditana de Tarifa (España) - Foto: EFE
España

Compleja labor: Bomberos no han podido erradicar incendio en sur de España que obligó a evacuar a miles de turistas

Franja de Gaza - Foto de referencia de AFP
Franja de Gaza

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Homicidio

La pesadilla de un comerciante chino que terminó asesinado en Venezuela

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Un helicóptero en labores de extinción de un incendio declarado en el paraje del monte La Peña, en la localidad gaditana de Tarifa (España) - Foto: EFE
España

Compleja labor: Bomberos no han podido erradicar incendio en sur de España que obligó a evacuar a miles de turistas

Franja de Gaza - Foto de referencia de AFP
Franja de Gaza

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Ronaldinho - Fotos EFE
Ronaldinho

Jugador sudamericano hace la elástica de Ronaldinho dentro del área para anotar el séptimo gol de su equipo en un mismo partido

Represión en Venezuela

Abogada chavista perseguida por Maduro sigue en la embajada de Colombia: pide salvoconducto para poder salir

Daniela Ospina y James Rodríguez | Foto: EFE
Daniela Ospina

Daniela Ospina reveló el estado de su relación actual con James Rodríguez tras ocho años divorciados y una paternidad compartida

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano