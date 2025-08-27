Pintura robada hace décadas por los nazis aparece en aviso inmobiliario en Argentina: la justicia busca dar con la obra que se perdió tras la difusión de la imagen

Un curioso caso tiene a las autoridades de Argentina tras la pista de una pintura antigua supuestamente robada durante el régimen nazi, la cual fue detectada en fotografías publicadas por una inmobiliaria.

La obra, desaparecida desde hace más de ocho décadas, fue identificada por el diario neerlandés AD a través de una imagen tomada en una casa en venta en Mar del Plata, a 400 km al sur de Buenos Aires.

VEA TAMBIÉN Encontraron documentos nazis en Argentina que podrían estar relacionados con el Holocausto o la fuga de nazis al país latinoamericano o

Según los informes, se trataría de la pintura "Retrato de una dama", del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que perteneció al coleccionista judío neerlandés Jacques Goudstikker. La autenticidad no se puede comprobar hasta que no sea recuperada.

Se dice que la propiedad en la que fue vista está vinculada a la familia de Friedrich Kadgien, conocido en su época como el "mago de las finanzas" de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi de Adolfo Hitler en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

VEA TAMBIÉN "Los nazis recibieron mejor trato": juez sobre aplicación de Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 a venezolanos o

La fotografía en la que fue detectada la pintura la mostraba en una sala de estar colgada arriba de un sofá verde. La imagen fue publicada en el aviso de venta de la casa por la inmobiliaria Robles Casas & Campos.

Tras hacerse público el hallazgo por parte del diario neerlandés AD el lunes, el fiscal federal Carlos Martínez ordenó un allanamiento el martes en la residencia, aunque el lienzo ya no estaba.

"No está el cuadro, solo se secuestró una carabina y un revólver calibre 32", dijo Martínez a la prensa en el sitio.

En la búsqueda de la obra intervienen Interpol y la policía federal argentina. Se cree que fue retirada tras la difusión de las fotos.

Patricia Kadgien, heredera de la propiedad, no ha sido acusada formalmente, aunque su defensa informó a un diario local que ella y su esposo tienen previsto quedar a disposición de la Justicia.

Por su parte, los herederos del coleccionista neerlandés están determinados a recuperar el cuadro que figura en una lista internacional de obras de arte desaparecidas.