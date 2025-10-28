NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Asesinato

Revelan la identidad del hombre asesinado al frente del búnker de la Fiscalía en Colombia: sería un poderoso narcotraficante

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Asesinato en Bogotá. (Foto Canva y redes)
La organización Insight Crime, citando un artículo de El Clarín, haca unos años publicó que Duarte Díaz era investigado en Argentina por aparentemente encabezar una red de lavado de dinero.

Varios medios de comunicación colombianos han logrado identificar al hombre que fue asesinado en el interior de un restaurante de una reconocida cadena de comidas en un local ubicado al frente del búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

El hombre asesinado sería el poderoso narco, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, a quien, según El Tiempo, relacionan en Argentina con el caso 'narcoarroz'.

El caso ‘narcoarroz’ investiga la red criminal detrás de un cargamento de cocaína mezclada con arroz, que presuntamente iba a ser enviada a África teniendo como fachada un supuesto programa de la Organización de las Naciones Unidas.

La organización Insight Crime, citando un artículo de El Clarín, hace unos años publicó que Duarte Díaz era investigado en Argentina por aparentemente encabezar una red de lavado de dinero.

“Según el informe de 700 páginas elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de Argentina, la red supuestamente logró lavar USD 14 millones mediante 314 transacciones desde 2014”, menciona

Precisa que la red blanqueó dineros mediante diferentes empresas de promoción y difusión, y mediante la construcción de una piscina por valor de 600.000 pesos (unos USD 35.000), así como por la inversión “de millones de pesos en un crematorio, entre otras inversiones”.

El caso del narco-arroz comenzó en septiembre de 2015, cuando las autoridades argentinas desmantelaron una red de tráfico de drogas transnacional colombiana tras una redada a una bodega en la ciudad puerto de Rosario.

Allí en Rosario, precisa Insight Crime, fue en donde descubrieron arroz mezclado con cocaína que iba dirigido a África como parte del programa de las Naciones Unidas denominado Reto del Hambre Cero.

