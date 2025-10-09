NTN24
Feminicidio

Asesinó a su expareja, entregó a su hijo de 4 años a su actual esposa y está prófugo en Táchira

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Feminicidio / Imagen referencia
La pequeña fue reportada como desaparecida tras el hecho, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía.

Un terrible feminicidio conmocionó a la comunidad Caracara del estado Táchira, donde una mujer identificada como María del Carmen Velasco de 29 años de edad fue hallada por funcionarios policiales en el interior de su vivienda, con signos de violencia y un disparo a la altura de la cabeza.

o

La pesadilla de esta familia se desató cuando su expareja, C. Rojas ingresó de forma violenta a la casa, atacó a la mujer e hirió a su padrastro, José Gregorio Salgado Tapia, de 52 años, quien recibió un impacto de bala en el tórax y permanece hospitalizado en un centro asistencial cercano.

Rojas también apuntó con el arma a un vecino que intentó mediar, pero logró salir ileso.

Antes de huir de la escena, el agresor tomó a una hija de 4 años de edad que tenía en común con la víctima, la dejó al cuidado de su actual esposa y escapó a un destino desconocido.

La pequeña fue reportada como desaparecida tras el hecho, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía del estado Táchira desde el pasado lunes hasta que los funcionarios lograron ubicarla.

o

La niña fue rescatada y entregada al Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para continuar con el protocolo de protección correspondiente, mientras Rojas continúa prófugo.

