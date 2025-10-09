Asesinan a tiros a exluchador de la UFC que ya había sufrido un intento de asesinato meses atrás

Suman Mokhtarian, exluchador australiano de la UFC, fue asesinado a balas durante un tiroteo "descarado" mientras caminaba por Sydney, informó la Policía.

De acuerdo con informes de la autoridad policial de Nueva Gales del Sur, el hombre de 33 años perdió la vida en un ataque "selecto" en Riverstone, un suburbio en el noroeste de la ciudad antes mencionada.

Tras el tiroteo, se encontraron dos vehículos en llamas en diferentes lugares, un sello distintivo de los recientes ataques del crimen organizado que han sacudido Sydney.

"Es muy descarado y es una vergüenza que esto esté sucediendo en nuestra comunidad", dijo Jason Joyce, superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur.

Joyce agregó: "Uno querría pensar que en una zona residencial la gente podría caminar por las calles a esas horas de la noche y estar segura, pero creemos que fue un ataque dirigido".

Reportes de la prensa local indicaron que Mokhtarian había sobrevivido a un intento de asesinato en febrero pasado, cuando un sujeto armado le disparó afuera de un gimnasio al oeste de Sydney.

Mokhtarian peleó dos veces en la UFC, en 2018 y 2019, y perdió en ambas ocasiones, antes de pasar a ser entrenador, según informó el medio deportivo ESPN.

El medio de comunicación agregó que ayudó a desarrollar algunas de las principales promesas de las artes marciales mixtas de Australia.

El crimen de Suman Mokhtarian tuvo lugar un día después de que la Policía frustrara un intento de un "equipo de la muerte" que portaba armas de fuego, pasamontañas, cámaras corporales y bidones de agua cuando se dirigía a una guardería.

Ante esto, la Policía australiana está investigando si ambos incidentes están relacionados.