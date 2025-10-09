NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Australia

Asesinan a tiros a exluchador de la UFC que ya había sufrido un intento de asesinato meses atrás

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Logo de la UFC - AFP
Logo de la UFC - AFP
El luchador peleó dos veces en la UFC, en 2018 y 2019, y perdió ambas veces.

Suman Mokhtarian, exluchador australiano de la UFC, fue asesinado a balas durante un tiroteo "descarado" mientras caminaba por Sydney, informó la Policía.

De acuerdo con informes de la autoridad policial de Nueva Gales del Sur, el hombre de 33 años perdió la vida en un ataque "selecto" en Riverstone, un suburbio en el noroeste de la ciudad antes mencionada.

o

Tras el tiroteo, se encontraron dos vehículos en llamas en diferentes lugares, un sello distintivo de los recientes ataques del crimen organizado que han sacudido Sydney.

"Es muy descarado y es una vergüenza que esto esté sucediendo en nuestra comunidad", dijo Jason Joyce, superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur.

Joyce agregó: "Uno querría pensar que en una zona residencial la gente podría caminar por las calles a esas horas de la noche y estar segura, pero creemos que fue un ataque dirigido".

Reportes de la prensa local indicaron que Mokhtarian había sobrevivido a un intento de asesinato en febrero pasado, cuando un sujeto armado le disparó afuera de un gimnasio al oeste de Sydney.

o

Mokhtarian peleó dos veces en la UFC, en 2018 y 2019, y perdió en ambas ocasiones, antes de pasar a ser entrenador, según informó el medio deportivo ESPN.

El medio de comunicación agregó que ayudó a desarrollar algunas de las principales promesas de las artes marciales mixtas de Australia.

El crimen de Suman Mokhtarian tuvo lugar un día después de que la Policía frustrara un intento de un "equipo de la muerte" que portaba armas de fuego, pasamontañas, cámaras corporales y bidones de agua cuando se dirigía a una guardería.

Ante esto, la Policía australiana está investigando si ambos incidentes están relacionados.

Temas relacionados:

Australia

UFC

Crimen

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"De la nada Trump produce hechos políticos de una trascendencia extraordinaria": Héctor Schamis sobre avances en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Deportes

Ver más
Argentina vs Ecuador | Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

“Parece que ganaron la final del mundo”: críticas a jugador argentino que se burló del festejo de Ecuador tras la victoria 1-0 en Guayaquil

Selección Colombia Sub-20 | Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

La selección Colombia pierde a dos figuras importantes tras ser desconvocados por indisciplina de cara al Mundial de Chile Sub-20

Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Argentina vs Ecuador | Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

“Parece que ganaron la final del mundo”: críticas a jugador argentino que se burló del festejo de Ecuador tras la victoria 1-0 en Guayaquil

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"La única vez que no queremos escuchar lo que está pasando es cuando él (Maduro) va al baño": veterano de la Marina de EE. UU. sobre operaciones de inteligencia contra el régimen

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Selección Colombia Sub-20 | Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

La selección Colombia pierde a dos figuras importantes tras ser desconvocados por indisciplina de cara al Mundial de Chile Sub-20

Torta fría - Foto: captura Nuestra Tele Internacional
Ponte al Día

Rica y dulce receta: paso a paso para preparar una torta helada, perfecta para deleitar tu paladar

Gustavo Petro - EFE
La Noche

"No es más que una herramienta y una estrategia de campaña": congresista Lina María Garrido sobre propuesta de Constituyente de Petro en Colombia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Bolsonaro

Las causas por las que el expresidente Jair Bolsonaro permanece hospitalizado en Brasilia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda