Viernes, 17 de octubre de 2025
José Gregorio Hernández

Revelan pendones de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano como preludio a la canonización

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Tapices de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano / Foto @obispovictorhugo
Hasta este viernes, unos 3 mil venezolanos han llegado a Roma para congregarse y ser partícipes en la canonización de los dos primeros santos del país.

Las imágenes del Dr. José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles, ya son exhibidas en la Plaza San Pedro del Vaticano, una noticia que la iglesia venezolana y sus feligreses reciben con gran alegría, a pocas horas de llevarse a cabo la canonización de los dos primeros santos del país.

La revelación de los tapices de los beatos venezolanos es el preludio de la histórica ceremonia prevista para el 19 de octubre.

El arzobispo Monseñor Víctor Hugo Basabe, compartió la imagen con gran emoción, mientras que expresó que "cada vez está más cercano ese gran momento de gracia que el Señor, en su infinita misericordia, nos regala en este Año Santo de la Esperanza".

En una entrevista a EFE, Silvia Correale, la postuladora en el proceso vaticano de la causa de canonización del Dr. José Gregorio Hernández, afirmó que nunca había sido testigo de una devoción popular tan grande.

"El Señor ha querido este tiempo para que José Gregorio finalmente sea santo, aunque el pueblo de Dios ya lo consideraba, porque para cualquier persona venezolana ya era santo (...) Nos llamó mucho la atención cuando preparamos la 'positio' sobre la dispensa del milagro lo impresionante que era la devoción popular. Yo nunca había visto una cosa igual", explicó.

Destaca hablar de 'El médico de los pobres' en Venezuela, ya es parte de la cultura.

"Yo siempre digo que en Venezuela, cuando nace un niño, una niña, en la familia le enseñan a hablar y le enseñan la devoción a José Gregorio", asegura.

Por su parte, destaca que la madre Carmen Rendiles Martínez, fue una religiosa fundadora de las Siervas de Jesús en Venezuela, muy sencilla, cercana, humilde y llena de fe que "dejaba mucha paz en el corazón de todas las personas que trataban con ella".

Será el papa León XIV quien dirigirá la solemne ceremonia en la Ciudad del Vaticano donde también llevará a cabo la canonización de Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin, en Turquía; el laico de Papua Nueva Guinea Peter To Rot; las religiosas italianas Vincenza Maria Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona, y María Troncatti, de la congregación de las Hijas de María Auxiliadora, y el también laico italiano Bartolo Longo.

La iglesia en Venezuela se alista para los actos de canonización de los dos primeros santos del país, el 19 de octubre, la Arquidiócesis de Caracas también prepara eventos conmemorativos simultáneamente en tres ciudades, el Vaticano, Isnotú y Caracas.

 

