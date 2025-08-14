NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Bogotá

Revelan video del momento exacto en el que atropellan al hombre que murió tras disturbios en el Movistar Arena previo a concierto de Damas Gratis en Bogotá

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el responsable, pues atropelló a la persona y se dio a la fuga.

El pasado 6 de agosto, en Bogotá se vivieron momentos de caos en el Movistar Arena previo a la realización del concierto de la banda de cumbia argentina Damas Gratis, asistentes miembros de barras bravas se enfrentaron en el recinto dejando varios heridos y una persona muerta.

La persona que falleció fue identificada como Sergio Blanco, miembro de una barra de Independiente Santa Fe, que se disponía cruzar la calle en medio de los disturbios y fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

El informe de la autopsia practicada a Blanco confirmó que la causa de su muerte fue el impacto contundente recibido al ser atropellado, el golpe le provocó lesiones graves que resultaron fatales.

Noticias RCN obtuvo el video de las cámaras de seguridad en las que se ve como el vehículo atropelló al barrista y se da a la fuga. Las imágenes muestran a Sergio Blanco corriendo en el andén de la Avenida NQS con Calle 63 cuando cruza corriendo y es atropellado, según las autoridades, por un carro de servicio público.

Las autoridades han analizado más de cinco horas de video del vehículo involucrado y ya van más de cinco entrevistas a diferentes testigos presenciales de lo ocurrido, buscan dar pronto con el paradero del conductor que se escapó tras atropellar a Blanco.

La familia de Sergio Blanco ha pedido celeridad en el proceso, así como justicia para que el caso no quede impune. Además, han solicitado colaboración ciudadana para aportar información que permita localizar al responsable.

Cabe recordar que asistentes al evento que terminó en una batalla campal denunciaron falta de garantías por parte de la seguridad. Incluso, se dijo que a la secretaria de Gobierno se le advirtió del peligro que conllevaba este evento y no se tomaron las medidas correspondientes.

