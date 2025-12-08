NTN24
Lunes, 08 de diciembre de 2025
Chevron

Tensión con EE.UU. no altera la operatividad de Chevron en Venezuela, según expertos

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de Chevron (EFE)
Durante una entrevista radial, el director de Orinoco Research, Elías Ferrer, consultor y asesor especializado en riesgo político y análisis económico en mercados emergentes de América Latina, aseguró que las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela siguen con total normalidad, pese a las tensiones entre ambos países.

"No ha cambiado nada, siguen teniendo su licencia, todos sus contratos con el gobierno de Venezuela están siguiendo con sus operaciones con total normalidad", declaró en entrevista a la cadena Unión Radio.

Destaca que la empresa mantiene contacto directo con la administración de Donald Trump "que seguramente les habrá asegurado que pueden continuar".

"Recordemos que durante este año, el CEO Mike Wirth se ha reunido en varias ocasiones con Trump y, lo que vemos con el tema del espacio aéreo, es que no hay ningún cierre formal de todo el espacio aéreo venezolano, simplemente hay una advertencia de que es más peligroso, por un tema de interferencias satelitales de las fuerzas armadas tanto de Venezuela como de EEUU", subrayó.

Detalló que Chevron sigue operando en sus pozos y hace inspecciones regulares "y seguramente también han recibido garantías de que pueden seguir".

Las empresas mixtas con participación de Chevron producen alrededor de 300.000 barriles por día, la mitad más o menos se exporta a EEUU, se vende en ese mercado, mientras que la otra mitad la vende a China.

 

