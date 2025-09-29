NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
ChatGPT se enfrenta a la justicia alemana por un caso de violación de derechos de autor musicales

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
ChatGPT | Foto: AFP
OpenAI reivindica unos 700 millones de usuarios semanales y está considerado como uno de los líderes mundiales de la inteligencia artificial.

Recientemente se conoció que ChatGPT se encuentra atravesando problemas legales tras ser denunciada por una organización alemana por temas de derechos de autor musicales.

La organización alemana de gestión de derechos de autor musicales denunció a OpenAI por delitos relacionados con los derechos de autor.

Este lunes el tribunal regional de Múnich informó que el sistema de inteligencia del gigante estadounidense reproduce canciones de varios artistas sin permiso.

La sociedad alemana de gestión colectiva de derechos de autor musicales (GEMA), que representa a unos 100.000 compositores y editores musicales en Alemania, acusa a OpenAI, creadora del robot conversacional ChatGPT, de haber utilizado letras de canciones para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, sin licencia ni pagar nada a los autores.

El tribunal regional de Múnich, que examina esta denuncia, declaró este lunes que ChatGPT utiliza nueve canciones y que esto es algo "incontestable" porque la herramienta restituyó sus letras de forma fiel a partir de preguntas de los usuarios.

La denuncia se presentó en noviembre de 2024 y el fallo se espera para el 11 de noviembre.

Para la sociedad denunciante, esta violación de derechos de autor musicales muestra una "reproducción ilícita" en cuanto a los derechos de autor, agravada por la difusión de los textos a los usuarios, agregó el tribunal.

Según el tribunal, OpenAI rechaza las acusaciones alegando que sus modelos no acumulan datos individuales, sino que "reflejan lo que han aprendido a partir del conjunto de datos de entrenamiento".

La empresa estadounidense también responsabilizó a los usuarios de OpenAI.

Los actores de la industria musical y literaria reclaman una regulación más fuerte de la IA para obtener más transparencia sobre los datos que se utilizan y salvaguardar sus ingresos.

Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

