ChatGPT se enfrenta a la justicia alemana por un caso de violación de derechos de autor musicales

Recientemente se conoció que ChatGPT se encuentra atravesando problemas legales tras ser denunciada por una organización alemana por temas de derechos de autor musicales.

La organización alemana de gestión de derechos de autor musicales denunció a OpenAI por delitos relacionados con los derechos de autor.

Este lunes el tribunal regional de Múnich informó que el sistema de inteligencia del gigante estadounidense reproduce canciones de varios artistas sin permiso.

La sociedad alemana de gestión colectiva de derechos de autor musicales (GEMA), que representa a unos 100.000 compositores y editores musicales en Alemania, acusa a OpenAI, creadora del robot conversacional ChatGPT, de haber utilizado letras de canciones para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial, sin licencia ni pagar nada a los autores.

El tribunal regional de Múnich, que examina esta denuncia, declaró este lunes que ChatGPT utiliza nueve canciones y que esto es algo "incontestable" porque la herramienta restituyó sus letras de forma fiel a partir de preguntas de los usuarios.

La denuncia se presentó en noviembre de 2024 y el fallo se espera para el 11 de noviembre.

Para la sociedad denunciante, esta violación de derechos de autor musicales muestra una "reproducción ilícita" en cuanto a los derechos de autor, agravada por la difusión de los textos a los usuarios, agregó el tribunal.

Según el tribunal, OpenAI rechaza las acusaciones alegando que sus modelos no acumulan datos individuales, sino que "reflejan lo que han aprendido a partir del conjunto de datos de entrenamiento".

La empresa estadounidense también responsabilizó a los usuarios de OpenAI.

OpenAI reivindica unos 700 millones de usuarios semanales y está considerado como uno de los líderes mundiales de la inteligencia artificial.

Los actores de la industria musical y literaria reclaman una regulación más fuerte de la IA para obtener más transparencia sobre los datos que se utilizan y salvaguardar sus ingresos.