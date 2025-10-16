“Sabemos que los silencios muchas veces dicen más que adornados discursos”: María Corina Machado les responde a los presidentes de México y Colombia

La nueva Nobel de Paz María Corina Machado respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que atenuó la importancia que tiene este reconocimiento para el pueblo venezolano y a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, que no emitió ningún pronunciamiento. En respuesta aseguró que el silencio de algunos líderes dice más que sus discursos adornados.

Machado les recordó a ambos mandatarios que en Venezuela solo existen dos posiciones: la del pueblo que busca una transición "ordenada, estable, pacífica" y la de un régimen "narcoterrorista" que comete terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad. Además, advirtió que cada líder tiene que elegir en cuál de las dos posiciones está.

“Bueno, todos sabemos que los silencios muchas veces dicen más que lograrles adornados discursos. Sin embargo, te repito lo mismo que dije de Colombia, el respaldo que hemos sentido de México, de instituciones mexicanas, de ciudadanos, de académicos, de artistas, periodistas, ha sido una belleza, realmente una belleza”, dijo María Corina sobre la postura de la presidente mexicana.

“México ha sido un lugar de acogida de cientos de miles de mis compatriotas, como lo es Colombia también y tú sabes que yo creo que estos son los momentos que realmente unen las sociedades para siempre y más bien lo que yo, además de darle las gracias por la forma como han acogido a tantos venezolanos, es decirles, bueno, ahora prepárense para que los ayuden a volver”, aseveró la líder opositora.

Sobre la postura de Petro, la Nobel de Paz dijo: “Al final esta lucha que estamos dando es por la vida, son miles y miles de venezolanos que cruzan un umbral de daño irreversible en su cuerpo, en su alma, producto de un régimen que es genocida, el de Nicolás Maduro, y que en este momento aquí hay solamente dos posiciones, la del pueblo de Venezuela, que no solamente arrasó en el ejercicio de la soberanía popular en nuestras elecciones presidenciales el 28 de julio, que exige que se respeten los derechos humanos y que quiere que nuestros hijos regresen a casa y ahora adelante una transición ordenada, estable, pacífica, o la posición de un régimen narcoterrorista que comete prácticas de terrorismo de Estado dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, como estableció la misión de determinación de los hechos en las Naciones Unidas”.

“Esas son las dos posiciones. Cada líder, cada jefe de Estado, cada ciudadano tiene que elegir, pero no hay un punto medio, no hay equidistancia entre el crimen y la justicia, entre la opresión y la libertad, entre la muerte y la vida, y la lucha que estamos dando a los venezolanos es por la vida”, prosiguió María Corina.