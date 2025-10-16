NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
María Corina Machado

“Sabemos que los silencios muchas veces dicen más que adornados discursos”: María Corina Machado les responde a los presidentes de México y Colombia

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro / FOTO: EFE
La Nobel de Paz le respondió al silencio de Claudia Sheinbaum y a la vaga felicitación de Gustavo Petro, que hasta le envió una carta cuestionándola.

La nueva Nobel de Paz María Corina Machado respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que atenuó la importancia que tiene este reconocimiento para el pueblo venezolano y a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, que no emitió ningún pronunciamiento. En respuesta aseguró que el silencio de algunos líderes dice más que sus discursos adornados.

Machado les recordó a ambos mandatarios que en Venezuela solo existen dos posiciones: la del pueblo que busca una transición "ordenada, estable, pacífica" y la de un régimen "narcoterrorista" que comete terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad. Además, advirtió que cada líder tiene que elegir en cuál de las dos posiciones está.

o

Bueno, todos sabemos que los silencios muchas veces dicen más que lograrles adornados discursos. Sin embargo, te repito lo mismo que dije de Colombia, el respaldo que hemos sentido de México, de instituciones mexicanas, de ciudadanos, de académicos, de artistas, periodistas, ha sido una belleza, realmente una belleza”, dijo María Corina sobre la postura de la presidente mexicana.

México ha sido un lugar de acogida de cientos de miles de mis compatriotas, como lo es Colombia también y tú sabes que yo creo que estos son los momentos que realmente unen las sociedades para siempre y más bien lo que yo, además de darle las gracias por la forma como han acogido a tantos venezolanos, es decirles, bueno, ahora prepárense para que los ayuden a volver”, aseveró la líder opositora.

Sobre la postura de Petro, la Nobel de Paz dijo: “Al final esta lucha que estamos dando es por la vida, son miles y miles de venezolanos que cruzan un umbral de daño irreversible en su cuerpo, en su alma, producto de un régimen que es genocida, el de Nicolás Maduro, y que en este momento aquí hay solamente dos posiciones, la del pueblo de Venezuela, que no solamente arrasó en el ejercicio de la soberanía popular en nuestras elecciones presidenciales el 28 de julio, que exige que se respeten los derechos humanos y que quiere que nuestros hijos regresen a casa y ahora adelante una transición ordenada, estable, pacífica, o la posición de un régimen narcoterrorista que comete prácticas de terrorismo de Estado dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, como estableció la misión de determinación de los hechos en las Naciones Unidas”.

Esas son las dos posiciones. Cada líder, cada jefe de Estado, cada ciudadano tiene que elegir, pero no hay un punto medio, no hay equidistancia entre el crimen y la justicia, entre la opresión y la libertad, entre la muerte y la vida, y la lucha que estamos dando a los venezolanos es por la vida”, prosiguió María Corina.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Claudia Sheinbaum

Gustavo Petro

Premio Nobel de la Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga dieron el cierre oficial a sus campañas de cara a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Bolivia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza para recuperar los rehenes": Trump anuncia que estaría cerca de cerrarse una negociación que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamás

Mariana Gómez del Campo | Foto: EFE
Mariana Gómez del Campo

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Fuerzas Militares

Más de 4.000 soldados y cazas de última tecnología en el Caribe: el poder real de las Fuerzas Armadas de Venezuela frente a Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza para recuperar los rehenes": Trump anuncia que estaría cerca de cerrarse una negociación que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamás

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh / FOTO: EFE
Música

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, pero pierde a uno de los miembros originales y los fans no perdonan la abrupta salida de Leire Martínez

Sacerdote arrestado en España - Foto por Canva
Rehenes

Sacerdote tomó de rehenes a una joven y su familia en Cojedes por aparente motivo pasional

Mariana Gómez del Campo | Foto: EFE
Mariana Gómez del Campo

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Selección de Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

Revelan detalles de la reunión que tuvo la FVF con entrenador mundialista en la previa del juego de La Vinotinto ante Argentina

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Fuerzas Militares

Más de 4.000 soldados y cazas de última tecnología en el Caribe: el poder real de las Fuerzas Armadas de Venezuela frente a Estados Unidos

Fuerzas Armadas en las manifestaciones del paro indígena en Ecuador - Foto EFE
Ecuador

¿Busca el Gobierno de Ecuador dividir al movimiento indígena en medio del paro?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda