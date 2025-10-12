El insólito pedido de Petro a la justicia estadounidense tras la revocación de su visa: "no tengo mucho dinero, pero si ganamos el abogado pasará a la historia"

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este domingo por medio de un post en su red social de X que quiere "ponerse bajo un juez" de los Estados Unidos para demandar los presuntos actos que "quebraron la inmunidad" cuando su visa le fue revocada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que tuvo lugar el mes pasado en Nueva York.

Petro, cabe recordar, "se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia", según el Departamento de Estado y una serie de videos que circularon en redes sociales.

Fue por esa razón que el Gobierno estadounidense decidió revocar la visa del mandatario colombiano, aduciendo sus "acciones imprudentes e incendiarias", de acuerdo con lo que comunicó el Departamento de Estado el mismo día.

Luego de haber rechazado la decisión en su momento, calificándola como "un crimen contra la humanidad toda", Petro fue insistente con un nuevo deseo divulgado el domingo para llevar el caso a los tribunales estadounidenses.

"Quiero ponerme bajo un juez de los Estados Unidos y demandar los actos que quebraron la inmunidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas por vetarme. Y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude", posteó el presidente colombiano.

El mandatario izquierdista, cabe resaltar, ha sido uno de los críticos más duros de la administración del presidente Donald Trump, lo que ha derivado en una serie de sanciones de Estados Unidos a Colombia.

"No tengo mucho dinero, pero si ganamos el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams", agregó Petro en su publicación del domingo citando un artículo subido por una cuenta independiente de noticias a la misma red social que expone una presunta "enérgica reprimenda" de Trump a un juez federal.

El deseo manifestado por el presidente colombiano el domingo es el último de una larga lista de polémicos pronunciamientos en contra del Gobierno Trump, que ha calificado sus decisiones como "erráticas" y lo descertificó a mediados de septiembre en la lucha contra las drogas.

Petro, en el poder desde 2022, se ha rehusado a reconocer la existencia del Cartel de los Soles designado por Washington como una organización terrorista y ha asegurado que Estados Unidos quiere arrebatarle el petróleo a Venezuela con la ofensiva militar ordenada por Trump.

El republicano desplegó desde agosto en el sur del mar Caribe un cuerpo militar con el que busca hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que la administración Trump indica es encabezado por Nicolás Maduro y ofrece por información que contribuya con su captura una recompensa de 50 millones de dólares.

Entretanto, varios países de la región han reconocido la criminalidad de tal grupo de origen venezolano, incluyendo al Senado de la República de Colombia, mientras que el Gobierno colombiano y sus integrantes se abstienen de adherirse a dicha designación.