NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Domingo, 12 de octubre de 2025
Gustavo Petro

El insólito pedido de Petro a la justicia estadounidense tras la revocación de su visa: "no tengo mucho dinero, pero si ganamos el abogado pasará a la historia"

octubre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
El deseo manifestado por el presidente colombiano el domingo es el último de una larga lista de polémicos pronunciamientos en contra del Gobierno de Donald Trump.

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este domingo por medio de un post en su red social de X que quiere "ponerse bajo un juez" de los Estados Unidos para demandar los presuntos actos que "quebraron la inmunidad" cuando su visa le fue revocada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que tuvo lugar el mes pasado en Nueva York.

Petro, cabe recordar, "se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia", según el Departamento de Estado y una serie de videos que circularon en redes sociales.

o

Fue por esa razón que el Gobierno estadounidense decidió revocar la visa del mandatario colombiano, aduciendo sus "acciones imprudentes e incendiarias", de acuerdo con lo que comunicó el Departamento de Estado el mismo día.

Luego de haber rechazado la decisión en su momento, calificándola como "un crimen contra la humanidad toda", Petro fue insistente con un nuevo deseo divulgado el domingo para llevar el caso a los tribunales estadounidenses.

"Quiero ponerme bajo un juez de los Estados Unidos y demandar los actos que quebraron la inmunidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas por vetarme. Y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude", posteó el presidente colombiano.

o

El mandatario izquierdista, cabe resaltar, ha sido uno de los críticos más duros de la administración del presidente Donald Trump, lo que ha derivado en una serie de sanciones de Estados Unidos a Colombia.

"No tengo mucho dinero, pero si ganamos el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams", agregó Petro en su publicación del domingo citando un artículo subido por una cuenta independiente de noticias a la misma red social que expone una presunta "enérgica reprimenda" de Trump a un juez federal.

El deseo manifestado por el presidente colombiano el domingo es el último de una larga lista de polémicos pronunciamientos en contra del Gobierno Trump, que ha calificado sus decisiones como "erráticas" y lo descertificó a mediados de septiembre en la lucha contra las drogas.

Petro, en el poder desde 2022, se ha rehusado a reconocer la existencia del Cartel de los Soles designado por Washington como una organización terrorista y ha asegurado que Estados Unidos quiere arrebatarle el petróleo a Venezuela con la ofensiva militar ordenada por Trump.

El republicano desplegó desde agosto en el sur del mar Caribe un cuerpo militar con el que busca hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que la administración Trump indica es encabezado por Nicolás Maduro y ofrece por información que contribuya con su captura una recompensa de 50 millones de dólares.

o

Entretanto, varios países de la región han reconocido la criminalidad de tal grupo de origen venezolano, incluyendo al Senado de la República de Colombia, mientras que el Gobierno colombiano y sus integrantes se abstienen de adherirse a dicha designación.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Visa

Gobierno de Donald Trump

Visado

Donald Trump

Sanciones

Relaciones bilaterales

Juez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se siente miedo y ansiedad en la comunidad": especialista sobre tensión en Chicago ante redadas del ICE contra inmigrantes

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Rehenes israelíes secuestrados por Hamás - Foto AFP
Tel Aviv

Hospital en Tel Aviv se prepara para recibir a rehenes israelíes liberados por Hamás

Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Rehenes israelíes secuestrados por Hamás - Foto AFP
Tel Aviv

Hospital en Tel Aviv se prepara para recibir a rehenes israelíes liberados por Hamás

Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Venezuela ante Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Mundial

"Le fallamos al fútbol y a la arepa": Venezuela también perdió el Mundial de Desayunos ante sorpresivo país tras eliminación de la Copa del Mundo

Imelda y Humberto - Foto EFE
Temporada de Huracanes

Alerta máxima por los huracanes Imelda y Humberto: advierten sobre enorme peligro si llegan a fusionarse

Selección Colombia en el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Este es el rival confirmado de Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-20: fecha y hora del encuentro crucial

Transporte público - Foto NTN24
Aumento del pasaje

Oficializan nuevo aumento del pasaje urbano en Venezuela en medio del alza del dólar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda