NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Despliegue militar

"Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, sobre acciones de EE. UU. contra el régimen de Maduro

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La entrevista de Tomás Mosciatti
Urruchurtu compartió sus impresiones sobre las últimas acciones de Estados Unidos frente al régimen de Maduro.

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela que es el partido de María Corina Machado y exasilado por la Embajada de Argentina en Caracas por más de un año en medio del asedio del régimen de Maduro, habló en La Entrevista de Tomas Mosciatti sobre los últimos eventos en torno a Venezuela.

“Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen, los delitos que ha cometido, que cada vez son más evidentes, que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, manifestó.

o

Expresó que en ese sentido las acciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, en especial su designación como una organización llamada Cartel de los Soles que es terrorista, “es una respuesta decidida”.

“El mundo se cansó de la impunidad y que este régimen se burlara de la diplomacia y los acuerdos internacionales”, mencionó.

Afirmó que “estamos viendo una respuesta frente a una lógica criminal desde un Estado”. “El equivalente similar es el de los talibanes, no hay otro similar", precisó.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para que Maduro se quiebre tiene que existir una escalada": director del diario digital La Gran Aldea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Analistas explican las implicaciones para Sudamérica que conlleva el encuentro entre Marco Rubio y Daniel Noboa

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Excomandante de la Marina de Ecuador señala que visita de Rubio es clave para hacer “coordinaciones necesarias” con el fin de enfrentar al narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Gobierno de EE. UU. - Google Maps
Régimen venezolano

Investigador revela detalles inéditos sobre la lancha con droga que destruyó EE. UU. cerca de Venezuela

Régimen de Maduro

“Cuando caiga esta organización criminal de Maduro habrá pruebas suficientes para incriminar a muchos del gobierno español”: Hermann Tertsch, eurodiputado del partido VOX

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Ataque a navío proveniente de Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

"El régimen de Maduro no se esperaba esta acción de Estados Unidos": analista sobre ataque al presunto navío narcotraficante proveniente de Venezuela

Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio

“Hay que reconocer que la visita y la declaración del secretario es un respiro para el país”: abogada sobre paso de Marco Rubio por Ecuador

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Presidente Petro niega que Maduro haya hablado de "unir los ejércitos", pero reconoce que ordenó articularlos para luchar contra el narcotráfico en la frontera

Nemesio Camacho 'El Campín' - Foto EFE/ Nuevo estadio de Bogotá - Foto Alcaldía de Bogotá
Bogotá

Alcalde de Bogotá confirma capacidad que tendrá el nuevo estadio de la capital, será en una nueva ubicación y su construcción no detendría el fútbol del 'Campín'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Cuáles son las conclusiones de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica?

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Presidente Petro niega que Maduro haya hablado de "unir los ejércitos", pero reconoce que ordenó articularlos para luchar contra el narcotráfico en la frontera

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“No podemos permitir que por la inseguridad se aplacen las elecciones”: Diego Molano, exministro de Defensa

Nemesio Camacho 'El Campín' - Foto EFE/ Nuevo estadio de Bogotá - Foto Alcaldía de Bogotá
Bogotá

Alcalde de Bogotá confirma capacidad que tendrá el nuevo estadio de la capital, será en una nueva ubicación y su construcción no detendría el fútbol del 'Campín'

Selección de Venezuela en juego amistoso ante Moldavia en 2012 - Foto: EFE
La Vinotinto

"No me arrepiento": jugador venezolano dice no sentir remordimiento por rechazar a La Vinotinto para jugar con la selección española

Actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, interpretando el personaje de la 'Chilindrina', del programa 'El Chavo del 8' - Foto: EFE
La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic vivió un tenso cruce con el público del US Open en su triunfo sobre el estadounidense Taylor Fritz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano