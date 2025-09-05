"Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen": Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, sobre acciones de EE. UU. contra el régimen de Maduro

Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela que es el partido de María Corina Machado y exasilado por la Embajada de Argentina en Caracas por más de un año en medio del asedio del régimen de Maduro, habló en La Entrevista de Tomas Mosciatti sobre los últimos eventos en torno a Venezuela.

“Se ha confirmado la naturaleza criminal del régimen, los delitos que ha cometido, que cada vez son más evidentes, que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, manifestó.

Expresó que en ese sentido las acciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, en especial su designación como una organización llamada Cartel de los Soles que es terrorista, “es una respuesta decidida”.

“El mundo se cansó de la impunidad y que este régimen se burlara de la diplomacia y los acuerdos internacionales”, mencionó.

Afirmó que “estamos viendo una respuesta frente a una lógica criminal desde un Estado”. “El equivalente similar es el de los talibanes, no hay otro similar", precisó.