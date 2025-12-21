NTN24
Régimen de Maduro

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

diciembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El analista de seguridad Arturo Grandon habló acerca de las incautaciones a buques petroleros procedentes de Venezuela y lo que está buscando con esto Estados Unidos.

Estados Unidos persigue y monitorea a un tercer buque petrolero sancionado en aguas internacionales cerca de Venezuela, según una actualización de Reuters, que inicialmente había informado de una interceptación, la guardia costera estadounidense sigue a la embarcación como parte de una operación que sería la segunda del fin de semana y la tercera en menos de dos semanas.

Funcionarios citados por Bloomberg confirman el aumento de estas acciones en el marco de la presión del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Este sábado, el gobierno estadounidense difundió imágenes cinematográficas del segundo de los tres petroleros involucrados hasta el momento, tras la incautación del primer buque el diez de diciembre.

Arturo Grandon, CEO del Security College US, analista de seguridad, magíster en inteligencia, defensa y terrorismo, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar acerca de las incautaciones a buques petroleros procedentes de Venezuela y señaló que lo que busca Estados Unidos con estas operaciones es no darle más salida al régimen de Maduro que entregar el poder.

Se están haciendo todas las operaciones necesarias para bloquear y asfixiar al régimen de Nicolás Maduro cosa que no tengan provisiones ni por aire ni por mar y vean poco a poco que ya no queda más salida que entregar el poder o enfrentarse a un ataque letal, pero eso es lo que no quiere Estados Unidos ya que no quieren que haya daño colateral con la población civil”, comentó.

“Podrían intentar atacar, pero habría un contraataque y ya no hay mucho que hablar porque es un escenario de guerra contra una súper potencia y lo más probable es que sean neutralizados y detenidos, pero si ofrecen resistencias lo más probable es que los vayan a desaparecer, la desproporción de la fuerza es mayúscula y es muy complicado para Maduro porque su flota no podría hacer nada en altamar”, aseguró el invitado.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Presiones

Estados Unidos y Maduro

Donald Trump

