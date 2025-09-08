NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Desde un "bunker": Padrino López anuncia aumento de la vigilancia militar en Venezuela hasta 25 mil hombres

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Padrino López
Padrino López
El mensaje fue difundido este domingo, según dijo, por orden de Maduro.

El ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares, anunció este domingo el aumento de la vigilancia en lo que decidieron llamar "zonas de paz", ante el despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe.

o

Padrino dijo hablarle al país "desde un bunker", flanqueado por los altos mandos de la Fuerza Armada, vestido de combate y con una pizarra con el mapa de Venezuela en el que explicaba las operaciones en desarrollo desde que los destructores de Trump apuntan hacia el Cartel de los Soles, que integran militares venezolanos, y el propio Maduro, y que envía droga a Estados Unidos.

Padrino asegura que "nadie vendrá a hacer el trabajo por nosotros", y que el régimen venezolano sí ha combatido el paso de la droga por el país.

Pero Padrino y Maduro insisten en mantenerse en negación.

Ahora anuncian el aumento de la vigilancia en La Guajira, y en Táchira, dejando de último el estado Sucre, entregado completamente a los narcotraficantes que controlan la seguridad vial, ordenan los apagones eléctricos para sacar los cargamentos y no permiten la llegada espontánea de visitantes, porque representan una amenaza.

o

Fue precisamente una lancha que partió de Sucre la interceptada y destruida por Estados Unidos, en un hecho que ningún funcionario venezolano ha mencionado con detalle. Sólo el ministro de Información, Freddy Ñañez, aseguró que el video presentado como prueba fue hecho con inteligencia artificial.

Videos y audios que surgieron desde Sucre dan cuenta de que la lancha existió y también sus ocupantes.

Padrino sigue apuntando a otro lado.

Dijo que de 15 mil efectivos que patrullan el país por agua, tierra y aire, pasarán a 10 mil efectivos, para un total de 25 mil "con medios navales, drones, bien equipados".

Padrino López, sancionado por proteger a Maduro, detalló que el resfuerzo será mayormenta en el estado Falcón, "especialmente en la Península de Paraguaná" y en menor cuantía en Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

El video de Padrino en el bunker despertó todo tipo de comentarios en redes sociales, de personas que le pedían salir a la superficie.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

FANB

Vladimir Padrino

Ejercicios militares

Milicianos

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Actualidad

Ver más
Senador del PRI Alejandro "Alito" Moreno y el diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña | Fotos: AFP-EFE
Senado de México

Con golpes y empujones: la fuerte pelea que protagonizaron el presidente del Senado y un congresista del PRI en México

USS Lake Erie - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

CELAC convocó reunión de urgencia con cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tenista Arthur Rinderknech | Foto: EFE
Tenista

Reconocido tenista encendió las alarmas tras desplomarse en pleno partido por las altas temperaturas en el Masters 1000 de Cincinnati

Senador del PRI Alejandro "Alito" Moreno y el diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña | Fotos: AFP-EFE
Senado de México

Con golpes y empujones: la fuerte pelea que protagonizaron el presidente del Senado y un congresista del PRI en México

USS Lake Erie - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

CELAC convocó reunión de urgencia con cancilleres de los Estados miembros para abordar el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Curul en el Senado de Colombia de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado - Foto: EFE
Congreso de Colombia

Confirman quién asumirá la curul de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia

Nicolás Maduro es señalado como jefe del Cartel de los Soles - EFE
Centro Democrático

Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Autoridades del departamento del Valle del Cauca, incluido el alcalde de Cali, Alejandro Éder - AFP
Colombia

Alcalde de Cali explicó los tres factores que, a su juicio, han contribuido al deterioro de la seguridad en Colombia

Javier Milei, presidente de Argentina / Cartel de recompensa por Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal