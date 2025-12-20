NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Viaje al espacio

Empresa de reconocido magnate, que no es Elon Musk, llevó al espacio por primera vez a una persona con paraplejia

diciembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Michaela Benthaus - Foto AFP
El nuevo director de la NASA, Jared Isaacman, elogió la primicia y la consideró un ejemplo de inspiración.

Una mujer con paraplejia viajó al espacio por primera vez en la historia gracias a la empresa estadounidense de transporte aeroespacial de la que es dueña un reconocido magnate.

Se trata de la Blue Origin de Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, quien logró que su empresa lograra dicho hito en un breve vuelo de la compañía este sábado.

La compañía espacial, propiedad del multimillonario estadounidense Bezos, lanzó su misión suborbital New Shepard a las 8:15 hora local desde sus instalaciones en Texas, Estados Unidos.

Michaela Benthaus, una ingeniera aeroespacial y de mecatrónica alemana de la Agencia Espacial Europea, fue la pasajera que cruzó la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior reconocido internacionalmente, durante un vuelo de aproximadamente 10 minutos, acompañada por otras cinco personas.

Benthaus sufrió un accidente de ciclismo de montaña que le provocó una lesión medular y ahora usa silla de ruedas. "Después de mi accidente, me di cuenta de lo inaccesible que sigue siendo nuestro mundo" para las personas con discapacidad, dijo en un video publicado por la compañía.

"Si queremos ser una sociedad inclusiva, debemos ser inclusivos en todos los aspectos, y no solo en aquellos que nos convienen", añadió.

El cohete y la cápsula que transportaba a los turistas espaciales se separó en pleno vuelo antes de descender suavemente al desierto de Texas, frenada por un paracaídas.

Blue Origin compartió un video en sus redes sociales del momento en el que la tripulación llegó al espacio y escribió un reflexivo mensaje: "El espacio es para todos".

El nuevo director de la NASA, Jared Isaacman, elogió esta primicia y felicitó a Benthaus por su perseverancia: "Acaba de inspirar a millones de personas", afirmó en la red X.

Este fue, cabe resaltar, el decimosexto vuelo tripulado de Blue Origin. La empresa lleva años realizando vuelos de turismo espacial —cuyo precio no se ha hecho público— con su cohete New Shepard.

Decenas de personas ya viajaron al espacio con Blue Origin, entre ellas la cantante pop Katy Perry y William Shatner, quien interpretó al legendario Capitán Kirk de la serie Star Trek.

El gran competidor de Bezos en este ámbito es Virgin Galactic, que ofrece una experiencia similar de vuelo suborbital.

Pero Blue Origin aspira a ir más allá y quiere posicionarse en el mercado de los vuelos orbitales y competir con SpaceX, del multimillonario Elon Musk.

Este año la empresa logró realizar dos vuelos no tripulados en órbita gracias a su cohete New Glenn, mucho más potente que el New Shepard.

Los novedosos vuelos tienen lugar en medio de una carrera lunar declarada abiertamente por Estados Unidos contra China.

El presidente Donald Trump instó recientemente a la NASA por medio de una orden ejecutiva a que, antes de que finalice su segundo mandato en 2028, los astronautas estadounidenses ya hayan vuelto a lograr un alunizaje.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

