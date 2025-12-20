Empresa de reconocido magnate, que no es Elon Musk, llevó al espacio por primera vez a una persona con paraplejia

Una mujer con paraplejia viajó al espacio por primera vez en la historia gracias a la empresa estadounidense de transporte aeroespacial de la que es dueña un reconocido magnate.

Se trata de la Blue Origin de Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, quien logró que su empresa lograra dicho hito en un breve vuelo de la compañía este sábado.

La compañía espacial, propiedad del multimillonario estadounidense Bezos, lanzó su misión suborbital New Shepard a las 8:15 hora local desde sus instalaciones en Texas, Estados Unidos.

Michaela Benthaus, una ingeniera aeroespacial y de mecatrónica alemana de la Agencia Espacial Europea, fue la pasajera que cruzó la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior reconocido internacionalmente, durante un vuelo de aproximadamente 10 minutos, acompañada por otras cinco personas.

Benthaus sufrió un accidente de ciclismo de montaña que le provocó una lesión medular y ahora usa silla de ruedas. "Después de mi accidente, me di cuenta de lo inaccesible que sigue siendo nuestro mundo" para las personas con discapacidad, dijo en un video publicado por la compañía.

"Si queremos ser una sociedad inclusiva, debemos ser inclusivos en todos los aspectos, y no solo en aquellos que nos convienen", añadió.

El cohete y la cápsula que transportaba a los turistas espaciales se separó en pleno vuelo antes de descender suavemente al desierto de Texas, frenada por un paracaídas.

Blue Origin compartió un video en sus redes sociales del momento en el que la tripulación llegó al espacio y escribió un reflexivo mensaje: "El espacio es para todos".

El nuevo director de la NASA, Jared Isaacman, elogió esta primicia y felicitó a Benthaus por su perseverancia: "Acaba de inspirar a millones de personas", afirmó en la red X.

Este fue, cabe resaltar, el decimosexto vuelo tripulado de Blue Origin. La empresa lleva años realizando vuelos de turismo espacial —cuyo precio no se ha hecho público— con su cohete New Shepard.

Decenas de personas ya viajaron al espacio con Blue Origin, entre ellas la cantante pop Katy Perry y William Shatner, quien interpretó al legendario Capitán Kirk de la serie Star Trek.

El gran competidor de Bezos en este ámbito es Virgin Galactic, que ofrece una experiencia similar de vuelo suborbital.

Pero Blue Origin aspira a ir más allá y quiere posicionarse en el mercado de los vuelos orbitales y competir con SpaceX, del multimillonario Elon Musk.

Este año la empresa logró realizar dos vuelos no tripulados en órbita gracias a su cohete New Glenn, mucho más potente que el New Shepard.

Los novedosos vuelos tienen lugar en medio de una carrera lunar declarada abiertamente por Estados Unidos contra China.

VEA TAMBIÉN Trump emite contundente orden a la NASA con fecha en la que los astronautas deben llegar a la Luna o

El presidente Donald Trump instó recientemente a la NASA por medio de una orden ejecutiva a que, antes de que finalice su segundo mandato en 2028, los astronautas estadounidenses ya hayan vuelto a lograr un alunizaje.