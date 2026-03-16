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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Régimen cubano

Según The New York Times, Estados Unidos busca que Díaz-Canel deje el poder en Cuba

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
La presión de la Casa Blanca para que haya un nuevo líder en la nación caribeña se produce mientras la isla enfrenta apagones generalizados.

Según recoge AFP, al diario The New York Times llegó la información de que el gobierno de EE. UU. presiona para que el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países.

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"Según estas fuentes, los americanos han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos", señala el diario neoyorquino.

Díaz-Canel reconoció el pasado viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, aunque reveló poco sobre la naturaleza de estas conversaciones.

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La presión de la Casa Blanca para que haya un nuevo líder en la nación caribeña se produce mientras la isla enfrenta apagones generalizados.

Fue a mediados de enero de este año que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva mediante la cual anuncia la declaración de un "estado de emergencia" en relación a la "amenaza excepcional" que representa el régimen de Cuba para la seguridad nacional de su país.

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El decreto mantiene que Estados Unidos puede imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a la isla.

"Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba", detalla el texto divulgado a través de la página web oficial de la Casa Blanca.

Cuba atraviesa una severa crisis humanitaria y energética, marcada por un colapso del sistema eléctrico nacional (apagones de más de 16 horas), escasez crítica de combustible, alimentos y medicinas.

La situación ha generado protestas sociales, como en Morón, ante el deterioro económico y la represión, mientras el régimen busca ganar oxígeno mediante varias reformas tras la presión que ejerce la administración Trump.

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