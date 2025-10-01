Temor e incertidumbre: Pese a fallo judicial continúan los arrestos de venezolanos con TPS en EE.UU

El temor y la incertidumbre se apodera de los migrantes venezolanos en Estados Unidos, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), debido a que en algunas ciudades se mantiene una oleada de detenciones pese al fallo del juez federal que en agosto devolvió la protección a cerca de 600.000 acreedores.

Abogados y activistas señalan que estos arrestos carecen de legalidad, debido a que "cualquier venezolano cuyo TPS haya sido restituido debe ser liberado si la única base de su arresto es la suspensión anterior del beneficio", afirmó a Versión Final el jurista James K. Larsen.

Señalan que los operativos se han intensificado en Florida, Texas, Arizona, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania, donde la mayoría de los migrantes detenidos tienen TPS o mantienen activos procesos de asilo.

"El panorama se complica con la reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que limitó la capacidad de los jueces de inmigración para revisar las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Así, beneficiarios del TPS sin antecedentes penales terminan bajo custodia, pese a haber pasado exhaustivos filtros de seguridad para obtener la protección", detalla.

El pasado 29 de agosto un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó por unanimidad el fallo de una corte inferior que protege a los venezolanos de la deportación mientras el caso continúa.

"Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral", declaró la jueza Kim Wardlaw.

"Los demandantes han demostrado que enfrentan daños irreparables a sus vidas, familias y medios de vida", agregó.

Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de forma segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

Pocos días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, su predecesor Joe Biden extendió el TPS para los venezolanos por 18 meses, alegando una crisis en el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro.

El gobierno de Trump preveía eliminar ese amparo el 7 de de abril, pero a fines de marzo el juez federal Edward Chen suspendió temporalmente la iniciativa, tras señalar que tenía tintes racistas y caracterizaba erróneamente a los venezolanos como criminales.