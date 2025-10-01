NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Temor e incertidumbre: Pese a fallo judicial continúan los arrestos de venezolanos con TPS en EE.UU

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Redadas a migrantes en Aurora (Illinois) - Foto: EFE
Señalan que los operativos se han intensificado en Florida, Texas, Arizona, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania.

El temor y la incertidumbre se apodera de los migrantes venezolanos en Estados Unidos, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), debido a que en algunas ciudades se mantiene una oleada de detenciones pese al fallo del juez federal que en agosto devolvió la protección a cerca de 600.000 acreedores.

Abogados y activistas señalan que estos arrestos carecen de legalidad, debido a que "cualquier venezolano cuyo TPS haya sido restituido debe ser liberado si la única base de su arresto es la suspensión anterior del beneficio", afirmó a Versión Final el jurista James K. Larsen.

Señalan que los operativos se han intensificado en Florida, Texas, Arizona, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania, donde la mayoría de los migrantes detenidos tienen TPS o mantienen activos procesos de asilo.

"El panorama se complica con la reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que limitó la capacidad de los jueces de inmigración para revisar las detenciones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Así, beneficiarios del TPS sin antecedentes penales terminan bajo custodia, pese a haber pasado exhaustivos filtros de seguridad para obtener la protección", detalla.

El pasado 29 de agosto un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó por unanimidad el fallo de una corte inferior que protege a los venezolanos de la deportación mientras el caso continúa.

"Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal predecible, confiable y aislado de la política electoral", declaró la jueza Kim Wardlaw.

"Los demandantes han demostrado que enfrentan daños irreparables a sus vidas, familias y medios de vida", agregó.

Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país de forma segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.

Pocos días antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, su predecesor Joe Biden extendió el TPS para los venezolanos por 18 meses, alegando una crisis en el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro.

El gobierno de Trump preveía eliminar ese amparo el 7 de de abril, pero a fines de marzo el juez federal Edward Chen suspendió temporalmente la iniciativa, tras señalar que tenía tintes racistas y caracterizaba erróneamente a los venezolanos como criminales.

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

