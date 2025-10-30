NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Si el Cartel de los Soles es una organización terrorista, su liderazgo es un blanco válido": Hugo Acha analiza el creciente despliegue de EE.UU. en el Caribe sur

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Hugo Acha, profesor de fuerzas especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, conversó sobre el balance que deja los ataques estadounidenses en el Caribe.

El balance que deja hasta la fecha los ataques ejecutados por las fuerzas estadounidense contra narcolanchas en el Caribe deja un saldo de más de 61 fallecidos, 15 embarcaciones atacadas.

Para hablar sobre este tema, Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de fuerzas especiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, conversó con el programa NTN24.

El invitado comentó que “toda perdida de vida es trágica, el tema es el contexto en el que se han dado”, pero que “hay costos, hay riesgos y consecuencias de confrontar y enfrentar a los Estados Unidos”.

Y agregó que “estamos hablando de una guerra de naturaleza global porque estas organizaciones se han fusionado y se han integrado como alternativas estratégicas de los Estados Unidos como China e Irán”.

“Esto no se trata como intenta el presidente de Colombia de presentar de que estos son víctimas de una situación de necesidad social, estos son combatientes enemigos dentro de una guerra”, añadió.

Acha también se refirió a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela diciendo que el despliegue militar no es “solo es por Venezuela, sino por lo que Venezuela significa para el conjunto de adversarios de Estados Unidos y sus aliados”.

Y puntualizó que “si el Cartel de los Soles es una organización terrorista, inferimos que el liderazgo de esta organización es un blanco válido”.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Estados Unidos y Venezuela

