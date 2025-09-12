Tyler Robinson, de 22 años, fue identificado como el presunto asesino de Charlie Kirk, según informó este viernes Spencer James Cox, gobernador de Utah, mediante una conferencia de prensa.

"Lo atrapamos", contó Cox a los medios y especificó que el arresto se realizó después de que uno de los familiares de Robinson contactara a un amigo, quien luego contactó a la policía.

VEA TAMBIÉN “Lo tenemos”: Trump asegura que sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado o

El familiar entrevistado por los investigadores afirmó que Robinson se había vuelto más político recientemente y hablaba despectivamente de Kirk, según declaró Cox a la prensa.

"Esta información se transmitió a la Oficina del Sheriff del condado de Utah y a los investigadores de la escena del crimen en la Universidad del Valle de Utah. También se comunicó al FBI", señaló Cox.

Robinson fue detenido el jueves por la noche, unas 33 horas después del asesinato de Kirk, según declaró el director del FBI Kash Patel a los periodistas.

VEA TAMBIÉN El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado o

Kirk, aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, murió de una sola bala mientras hablaba en el escenario de un anfiteatro al aire libre en la Universidad del Valle de Utah el miércoles.

Anteriormente, los investigadores estadounidenses dijeron que habían encontrado el rifle de cerrojo que habría sido utilizado para matar a Kirk y publicaron imágenes de una persona de interés.

Los investigadores hablaron con el compañero de piso de Robinson, quien les mostró comentarios que Robinson había hecho en Discord, una plataforma de chat y streaming popular entre los gamers, en los que hablaba de recuperar un rifle de un punto de lanzamiento y luego dejarlo en un arbusto envuelto en una toalla.

Dicha información coincidía con la descripción del arma que las autoridades recuperaron tras el tiroteo en una zona boscosa cerca del campus.

El pronunciamiento oficial se dio luego de que en la mañana del mismo viernes el presidente estadounidense Donald Trump adelantara la captura del sospechoso.

"Espero que lo declaren culpable, me imagino, y espero que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo Charlie Kirk… fue la mejor persona y no merecía esto. Trabajaba tan duro y tan bien que todo el mundo lo quería", sostuvo el mandatario en entrevista con Fox News.

Kirk fue una presencia electrizante en la extrema derecha estadounidense, con talento para el debate y un enorme número de seguidores que ayudaron a Trump a conseguir el voto joven en su victoria electoral en noviembre pasado.

Desde el momento del tiroteo, Trump ha tratado el acontecimiento como un asunto de máxima importancia nacional.

El activista, a quien sus partidarios han aclamado como un "mártir", cofundó Turning Point USA en 2012 para promover puntos de vista conservadores entre los jóvenes. Su talento natural para el espectáculo lo convirtió en un portavoz de referencia en las cadenas de televisión.

VEA TAMBIÉN Activista político aliado de Trump, Charlie Kirk, fue baleado en un evento público en Utah o

El padre de dos hijos utilizó su audiencia en TikTok, Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas 'antiinmigratorias', el cristianismo abierto y la posesión de armas, así como para difundir clips cuidadosamente algunos clips de sus interacciones durante los debates en sus numerosos eventos universitarios.