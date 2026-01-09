Sin defensa legal y con la salud deteriorada: familiar de prisionera política venezolana pide su liberación

En un conmovedor relato, Caryoli Ortiz expuso la angustiante situación de su tía Xiomara Ortiz, detenida desde el 13 de octubre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La detención ocurrió en Barquisimeto cuando "unas camionetas negras" se llevaron a Xiomara, de 63 años, sin aviso previo ni razón aparente. Durante tres semanas, su paradero fue desconocido.

Posteriormente, Xiomara fue trasladada a un destacamento policial donde, finalmente, sus familiares pudieron verla.

Caryoli describió su estado como "físicamente y mentalmente deteriorado". Sufre numerosos problemas de salud, entre ellos, hipertensión arterial, arritmia cardíaca y trastornos depresivos, sin recibir la atención médica necesaria.

La mujer lamentó la falta de un proceso legal claro, ya que su familia no tiene acceso a documentos legales ni a representación legal, un desafío común para los familiares de prisioneros políticos en Venezuela.

Xiomara está acusada genéricamente de "traición a la patria", una acusación que el régimen utiliza frecuentemente para silenciar a la oposición.