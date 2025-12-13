NTN24
Sábado, 13 de diciembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Sindicatos alertan por ola de detenciones en Venezuela: más de 180 trabajadores arrestados ilegalmente

diciembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Detenciones ilegales Venezuela | Foto AFP
La ONU advirtió en septiembre que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país.

Diversos sindicatos venezolanos denunciaron la "detención ilegal" y "desaparición forzada" de 160 trabajadores y 20 dirigentes sindicales en los últimos años, entre ellos, la del secretario general de la mayor central obrera del país, José Elías Torres.

Defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias" en Venezuela. Según cifras de la ONG Foro Penal, hay 889 "presos políticos", mientras que una misión de expertos de la ONU advirtió en septiembre que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país.

Los representantes de 33 gremios sindicales acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar protección de sus derechos, señalaron en una conferencia de prensa.

Torres, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue detenido el 29 de noviembre por la Policía Nacional Bolivariana en su casa en Caracas y desde entonces se desconoce su lugar de reclusión, según los sindicalistas.

"El encarcelamiento de José Elías Torres no es un hecho aislado, es parte de una ofensiva que mantiene tras las rejas a dirigentes sindicales y trabajadores bajo procesos judiciales", dijo el dirigente sindical Pedro Eusse.

La persecución "busca desarticular al movimiento sindical, sembrar miedo y quebrar a la organización democrática de los trabajadores", agregó.

La OIT publicó en 2019 un informe sobre la violación de convenios firmados por Venezuela, uno de ellos relacionados con restricciones a la libertad sindical.

Las 33 organizaciones sindicales acordaron luchar "por la defensa de la autonomía sindical y la libertad plena para todos los presos del movimiento sindical", y convocaron a una protesta nacional el 15 de enero.

Finalmente, las organizaciones aseguran que muchos se encuentran desparecidos y acusan al régimen de Nicolás Maduro de llevar a cabo una campaña de represión para debilitar el movimiento laboral.

