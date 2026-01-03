NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Son buenos días para la libertad, la democracia y para quienes fueron víctimas de la narco-dictadura de Maduro": Juan Carlos Pinzón, candidato a la Presidencia de Colombia

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
La caída de Maduro se produjo tras una oleada de ataques militares en diversas zonas de Venezuela.

En horas de la madrugada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

o

La caída se produjo tras una oleada de ataques militares en diversas zonas de Venezuela, que el régimen calificó de "ataque imperialista" antes de su desmoronamiento.

Al respecto, Juan Carlos Pinzón, candidato a la Presidencia de Colombia, sostuvo ante las cámaras de NTN24: "Son buenos días para la libertad, la democracia y para quienes fueron víctimas de la narco-dictadura de Maduro".

o

"Es el comienzo del fin... Falta que llegue la transición, falta que llegue la democracia plena (a Venezuela)", acotó.

Maduro fue buscado formalmente por la justicia de Estados Unidos durante 5 años y 9 meses, desde que se presentaron cargos penales en su contra en marzo de 2020.

o

Este periodo de búsqueda finalizó el 3 de enero de 2026, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas.

