"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Óscar Ortiz, abogado constitucionalista y gestor de la Séptima Papeleta en Colombia, analizó la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente anunciada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia.

Según Ortiz, existe un gran contraste entre la iniciativa de 1991 y la de la actualidad liderada por el Ejecutivo: “La de Petro no es una Constituyente promovida por la ciudadanía (constituyente primario) sino por el constituido”, señaló.

En ese contexto, el abogado indicó que la Constitución promovida en el pasado a través de la Séptima Papeleta y a través de la Asamblea Nacional Constituyente era para unir el país y no para dividirlo.

“Es claro que el presidente no se ha dedicado a gobernar sino a estar todo el tiempo en campaña. Para Petro la campaña nunca termina y el Gobierno nunca empieza. Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país”, señaló.

Este jueves, Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y Derecho, presentó el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno de Colombia, en plena época preelectoral.

En esa línea y en cuanto a la viabilidad de una Constituyente en el país, el abogado Ortiz considera que la iniciativa difícilmente tenga un apoyo favorable: “El presidente Petro en junio de 2022 obtuvo 11.200.000 votos. Y yo no creo, como la mayoría de la opinión, que haya crecido en ese prestigio, al contrario, se ha mermado por todo su accionar. Eso lo pone muy lejos de obtener un respaldo que exige la Constitución de una tercera parte del censo electoral”, comentó.

Además, argumentó que “va a ser muy difícil que el pueblo colombiano acuda a un llamado para destruir su propia obra, que es la Constitución del 91”.