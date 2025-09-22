La Casa Blanca se pronuncia por primera vez sobre carta enviada por Maduro y asegura que la posición de EE. UU. con Venezuela no cambiará: "La carta tenía una lista de mentiras"

Este lunes, la Casa Blanca confirmó que el régimen de Nicolás Maduro envió una carta al presidente Donald Trump en la que buscaba entablar conversaciones en medio del intenso despliegue militar en el Caribe que ha atemorizado a la cúpula del poder en Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a una pregunta referente a la carta enviada desde Venezuela a Donald Trump y aseguró que estaba llena de mentiras.

“Hemos visto la carta, francamente tenía una lista de mentiras”, aseguró Leavitt en rueda de prensa en la Casa Blanca este lunes.

A su vez, advirtió que la postura del presidente Donald Trump y su administración no cambiará por los pedidos de Maduro.

“La posición del Ejecutivo sobre Venezuela no ha cambiado”, indicó.

Al mismo tiempo, advirtió que la administración federal continuará trabajando para impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en el Caribe.

“El presidente Trump está dispuesto a usar todos los medios necesarios para ponerle freno al tráfico de drogas ilegales del régimen de Venezuela”, declaró.

“Pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo”, resaltó.