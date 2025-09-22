NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

La Casa Blanca se pronuncia por primera vez sobre carta enviada por Maduro y asegura que la posición de EE. UU. con Venezuela no cambiará: "La carta tenía una lista de mentiras"

septiembre 22, 2025
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a una pregunta referente a la carta enviada desde Venezuela a Donald Trump.

Este lunes, la Casa Blanca confirmó que el régimen de Nicolás Maduro envió una carta al presidente Donald Trump en la que buscaba entablar conversaciones en medio del intenso despliegue militar en el Caribe que ha atemorizado a la cúpula del poder en Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a una pregunta referente a la carta enviada desde Venezuela a Donald Trump y aseguró que estaba llena de mentiras.

Hemos visto la carta, francamente tenía una lista de mentiras”, aseguró Leavitt en rueda de prensa en la Casa Blanca este lunes.

o

A su vez, advirtió que la postura del presidente Donald Trump y su administración no cambiará por los pedidos de Maduro.

La posición del Ejecutivo sobre Venezuela no ha cambiado”, indicó.

Al mismo tiempo, advirtió que la administración federal continuará trabajando para impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en el Caribe.

El presidente Trump está dispuesto a usar todos los medios necesarios para ponerle freno al tráfico de drogas ilegales del régimen de Venezuela”, declaró.

o

“Pensamos que el régimen de Maduro es ilegítimo”, resaltó.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Carta

Nicolás Maduro

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Abogado analiza la ley que busca juzgar como adultos a menores de 14 años en Washington D.C.: "Ha fallado la tesis de la rehabilitación"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Asamblea General de la ONU

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Carteles de recompensa contra Maduro, Cabello y Padrino López.
Cartel de Los Soles

Más líderes políticos de la región se suman a la designación del Cartel de los Soles como un grupo terrorista

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Oso Negro - Foto: Canva
Osos

Florida permite la caza del oso negro y desata una ola de críticas ambientales

Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026 - Foto: AFP
Festival

Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

El Helicoide -Foto AFP
El Helicoide

CIDH solicita permiso para visitar a presos políticos en El Helicoide tras denuncias de aumento de torturas

Cohete Starship de SpaceX - AFP
SpaceX

El mal tiempo obligó a SpaceX a cancelar el más reciente lanzamiento del cohete Starship

El balcón secreto del World Trade Center | Foto Canva
Torres Gemelas

El balcón secreto del World Trade Center: la arriesgada obra de arte que encendió teorías conspirativas del 11-S

Afición colombiana/ afición venezolana/ Copa América 2024 - Fotos EFE
Selección Colombia

Antes de un partido crucial para La Vinotinto, aficionados colombianos recuerdan "con quién estaba Venezuela" en la final de la Copa América contra Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda