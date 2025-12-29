"Superioridad aérea": Comando Sur de EE. UU. muestra su poder en apoyo a las operaciones en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de operaciones militares en América Latina y el Caribe, mostró el poder aéreo en apoyo a la Operación Lanza del Sur que lleva a cabo el Departamento de Guerra contra carteles de la droga en aguas internacionales.

“Superioridad aérea: con un poder aéreo inigualable, el Ejército estadounidense está listo para defender la patria en nombre del pueblo estadounidense. Nuestras fuerzas aéreas en el área SOUTHCOM están preparadas para combatir el narcoterrorismo, garantizando la seguridad tanto de nuestro país como de la región”, manifestó el cuerpo militar en su cuenta de X.

La publicación en la red social estuvo acompañada de una serie de fotografías de aeronaves militares y una captura de un video de un ataque a una presunta embarcación de narcotráfico, que ha compartido el Gobierno de Estados Unidos con anterioridad.

Aunque no describe el tipo de aeronaves en el post, el SOUTHCOM puntualizó que las fuerzas militares de EE. UU. están desplegadas en apoyo de las operaciones dirigidas en el marco de la Operación Lanza del Sur, el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente Donald Trump “para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”.

Desde agosto, la Administración del presidente Trump desplegó una flota de buques de guerra sin precedentes en el Caribe, con el objetivo de atacar carteles de la droga, entre ellos el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Tras varias semanas, las fuerzas estadounidenses comenzaron a llevar a cabo ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas tanto en el Caribe como en el Pacífico, dejando decenas de presuntos narcotraficantes muertos.

Estados Unidos acusa al régimen venezolano de estar detrás del tráfico de drogas con destino a Norteamérica.

Aunque la Administración del presidente Trump asegura que sus operaciones son contra el narcotráfico, Maduro alega que el despliegue militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo, lo que ha aumentado la tensión en la región.