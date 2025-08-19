"Sus días están contados, la libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador": congresista republicana María Elvira Salazar

Luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaran un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, el Gobierno apuntó contra Nicolás Maduro, a quien acusan de ser el líder del Cartel de los soles.

Karoline Leavitt, portavoz del gobierno estadounidense, fue consultada en rueda de prensa sobre si la administración Trump está considerando la posibilidad de poner militares sobre el terreno en Venezuela.

"El presidente Trump ha sido claro y consistente en que está preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país”, respondió.

Y agregó que "Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo, líder de un cartel narcoterrorista y tenemos que traer a los responsables a la justicia", de EE.UU.

Mientras tanto, se espera que las embarcaciones lleguen a la zona en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

Sin embargo, pese a que el Cartel de los Soles no es la única organización criminal en la mira de Estados Unidos, la conversación se ha centrado sobre el régimen venezolano y la posibilidad de que la Administración Trump ayude en el fin de la dictadura madurista.

Entre algunas de las voces que piden que sea el Gobierno Trump el que dé luz verde al comienzo del fin del régimen se encuentra la congresista María Elvira Salazar.

Tras las declaraciones de Leavitt y el anuncio de las Fuerzas Armadas, la legisladora por Florida se pronunció y aseguró que el fin de la dictadura está cerca.

VEA TAMBIÉN Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas o

"La administración Trump lo tiene clarísimo desde el día uno: Maduro NO es el presidente legítimo de Venezuela. Él es la cabeza de la serpiente criminal, líder de un cartel que envenena a nuestros hijos con fentanilo y exporta al Tren de Aragua para sembrar terror en nuestras comunidades", dijo.

Y añadió que "Maduro tiene que irse y el envío de drogas hacia EE.UU. debe parar. ¡Sus días están contados! La libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador".

"Todo mi apoyo con el pueblo venezolano, ahora más que nunca. ¡Venezuela será libre!", finalizó la legisladora republicana.