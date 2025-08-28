NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Tiroteo en Estados Unidos

"Tiene que haber un cambio en la Constitución porque no van a parar las masacres": activista exige acciones contra en el comercio de armas tras tiroteo en Minneapolis

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
José Gúzman, director y fundador de la Organización Padres y Parientes de Víctimas de Crimen, analizó este tema en NTN24.

Dos niños muertos y 17 más resultaron heridos tras un tiroteo en Minneapolis, Minnesota, este miércoles en una escuela católica.

Los residentes se congregaron frente al templo para rendir homenaje a las víctimas en la noche de este miércoles.

Las investigaciones revelaron que el ataque no fue un acto impulsivo sino la culminación de un proceso de radicalización alimentado por mensajes y escritos perturbadores.

o

En diarios personales y publicaciones en línea, el sospechoso de perpetrar el ataque, Robin Westman, que se quitó la vida tras el tiroteo dejó trazos de una mente obsesionada con la violencia.

Westman lanzó amenazas directas en redes sociales contra el presidente Donald Trump y centros religiosos.

"Es una lucha incansable para frenar la venta de armas", indicó.

A su vez, aseguró que el supuesto perpetrador del ataque de este miércoles "tenía muy bien planificado e incluso le puso palos a las puertas para que no salieran los niños".

"Tenemos un problemas muy grande.Hay un mercado negro de ventas de armas, pero en este caso se compraron legalmente", subrayó.

o

"Siempre he estado peleando que cuando una persona compra una persona legal, cada persona debería pasar por una revisión mental de mínimo cada seis meses", agregó.

En ese sentido, detalló que las armas "son usadas para matar gente inocente, el Congreso de EE. UU. no está tomando cartas en el asunto",

"El presidente debe tomar acciones, tiene que hacer un cambio en la Constitución porque no van a parar las masacres", indicó.

