"Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia

El régimen venezolano inició ejercicios militares en la isla La Orchila, al norte del país, en respuesta al envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe, anunció este miércoles el ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López.

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana, todo como respuesta a la presión estadounidense con el despliegue militar en el Caribe.

Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"Estamos hablando de una campaña militar que se está llevando a cabo en el Caribe. Esa campaña tiene diferentes fases y estamos en una fase operativa en la cual se están llevando operaciones letales contra narcolanchas terroristas, esto es un gran mensaje que se le está enviando a toda la región sobre el cambio de doctrina de los Estados Unidos", manifestó Romero.

El exoficial aseguró además que los videos de respuesta del régimen venezolano sirven como una respuesta al poder mostrado por los Estados Unidos, pero al mismo tiempo son un llamado de ayuda a la comunidad internacional.

"Es un mensaje a la comunidad internacional gritando y pidiendo ayuda para que se apiaden y los apoyen porque Estados Unidos es malo o viene a invadir, pero todo el mundo ya sabe que Estados Unidos está harto", explicó.

Romero contó que las Fuerzas Especiales estadounidenses tienen una gran manera de enviar distintos mensajes sobre sus operaciones en medio de la tensión. "No quieren mostrar debilidad ante el Cartel de los Soles", advirtió.

Para el exoficial se trata de un momento en el que "todo el peso del gobierno Trump está enfocado en contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles" y reflexionó acerca de que, desde su experiencia, "muy pocas veces" vio una operación con tal despliegue.

Romero se mostró también preocupado por la manera en que el Cartel de los Soles está tomando la iniciativa estadounidense, pues la administración Trump está haciendo todo lo necesario legalmente para llevar a cabo los objetivos de su despliegue.

"Lo que estamos viendo es al régimen actuar de la manera en que los Estados Unidos lo ha puesto a actuar, o sea que (el despliegue) ha tenido un claro efecto", contempló Romero, quien agregó que hay varios escenarios con los que la oposición venezolana podría beneficiarse de lo que ocurre actualmente.

"Existen beneficios para la oposición venezolana de reocupar y traer los verdaderos líderes de Venezuela, el verdadero presidente de Venezuela", concluyó.