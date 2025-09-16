NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Edmundo González

Edmundo González pide a los países democráticos interceder para que frenen las desapariciones y torturas en Venezuela

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto AFP
Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto AFP
En una carta pública, también leída por él, se expone la violación a los derechos humanos en Venezuela.

Con la intención de que cesen de inmediato de las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en Venezuela, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió una carta a los gobiernos democráticos del mundo.

o

Edmundo González pidió que aumente la presión internacional sobre el régimen de Maduro y se permita el ingreso de organismos de derechos humanos a los centros de detención en el país, donde permanecen más de 800 presos políticos, entre ellos el esposo de su hija.

Advirtió que en Venezuela persisten "desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura", que responden a un patrón sistemático de represión documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.

El ganador recordó que su yerno, padre de sus nietos, se encuentra encarcelado de manera injusta y en condiciones de aislamiento: "Su ausencia golpea a nuestra familia y afecta a los más pequeños, que crecen sin la compañía y el afecto de su padre".

o

Para el ganador de las elecciones del 28 de julio del 2024, se debe exigir el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a las cárceles y centros de detención.

Además la protección y acompañamiento a las familias y víctimas que han denunciado violaciones.

"La historia enseña que el silencio y la indiferencia alimentan la impunidad. Venezuela necesita hoy la solidaridad activa de la comunidad internacional para detener estos crímenes y abrir paso a una transición pacífica hacia la democracia".

Temas relacionados:

Edmundo González

María Corina Machado

Violación de Derechos Humanos

DDHH VENEZUELA

Abusos

DGCIM

Funcionarios del Sebin

Detenciones arbitrarias

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Política

Ver más
China - Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

China reitera su apoyo a Maduro y advierte que se opone "al uso unilateral y excesivo de la fuerza" estadounidense

María Corina Machado, líder venezolana - Foto: EFE
María Corina Machado

"Te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos": María Corina Machado ante el llamado de lealtad de Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela
Estados Unidos

“Es el primero de muchos”: Representante estadounidense sobre el ataque a barco condroga que salió de Venezuela

Salomón Rondón/ Dayro Moreno - Fotos AFP
Copa Mundial del Fútbol

Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto

China - Venezuela
Despliegue militar de Estados Unidos

China reitera su apoyo a Maduro y advierte que se opone "al uso unilateral y excesivo de la fuerza" estadounidense

Carlos Alcaraz - AFP
Tenis

El tenista español Carlos Alcaraz rompió el misterio y reveló la razón por la que llegó calvo al US Open para sorpresa de todos

La cantante colombiana Shakira en concierto en Medellín en abril pasado. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira comparte curioso momento en el que una fan lucía seria mientras el estadio 'se caía' con el coro de ‘Si te vas’ en su último concierto

Andry Hernández, venezolano que terminó en El Salvador (AFP)
Inmigrantes

Venezolano relata que cruzó el Darién para reunirse con su amado Paul y que terminó en cárcel de El Salvador

Entrenamiento en armas para civiles en Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

Se conocen las primeras imágenes del adiestramiento de civiles en armas convocado por el régimen de Maduro ante el despliegue militar de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda