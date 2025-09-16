Edmundo González pide a los países democráticos interceder para que frenen las desapariciones y torturas en Venezuela

Con la intención de que cesen de inmediato de las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en Venezuela, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió una carta a los gobiernos democráticos del mundo.

Edmundo González pidió que aumente la presión internacional sobre el régimen de Maduro y se permita el ingreso de organismos de derechos humanos a los centros de detención en el país, donde permanecen más de 800 presos políticos, entre ellos el esposo de su hija.

Advirtió que en Venezuela persisten "desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura", que responden a un patrón sistemático de represión documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.

El ganador recordó que su yerno, padre de sus nietos, se encuentra encarcelado de manera injusta y en condiciones de aislamiento: "Su ausencia golpea a nuestra familia y afecta a los más pequeños, que crecen sin la compañía y el afecto de su padre".

Para el ganador de las elecciones del 28 de julio del 2024, se debe exigir el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a las cárceles y centros de detención.

Además la protección y acompañamiento a las familias y víctimas que han denunciado violaciones.

"La historia enseña que el silencio y la indiferencia alimentan la impunidad. Venezuela necesita hoy la solidaridad activa de la comunidad internacional para detener estos crímenes y abrir paso a una transición pacífica hacia la democracia".