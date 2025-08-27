"Que viva la patria": registran el momento en que Rosinés, hija menor de Hugo Chávez, se enlista en la milicia de Venezuela

Como parte de la movilización militar del régimen venezolano frente al despliegue de tropas estadounidenses en el mar Caribe, varios colaboradores de la dictadura madurista se han sumado al enlistamiento castrense.

Entre las figuras del oficialismo venezolano aparece la hija menor del difunto presidente Hugo Chávez, Rosinés Chávez.

A la cuarta hija del exjefe de Estado se le vio firmando un acta de compromiso y brindando unas palabras de apoyo al régimen que controla Maduro.

“Que viva la patria”, expresó la también presidente del Instituto Nacional de Parques de Venezuela mientras era grabada.

Bajo un toldo rojo en lo que parece ser una de las principales plazas del país y rodeada por militares y milicianos, Rosinés Chávez plasmó su respaldo en el mencionado documento.

La jornada de alistamiento de Milicianos no dio sorpresas. Nicolás Maduro dio sábado y domingo a los venezolanos para registrarse en las milicias, pero además de centros vacíos, se vieron trabajadores públicos uniformados registrándose, así como milicianos activos rehaciendo el proceso.

Las personas escribieron en redes sociales la obligatoriedad que dio el Estado a los empleados públicos para que acudieran a la cita, con la que Maduro pretende demostrar al mundo quiénes están dispuestos a poner el pecho por defenderlo.

Maduro llama a hacer frente a Estados Unidos que desplegó buques en el mar Caribe y aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por su detención.

María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos para que “desobedezcan” a las convocatorias realizadas por el régimen de Maduro.

Inicialmente, Machado destacó la valentía que ha tenido Venezuela en medio de los actos de "mentira, chantaje, odio y violencia" cometidos por parte de la dictadura, que con fuerza y resiliencia la población venezolana ha logrado superar. "Una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen".

En la Plaza Bolívar de Caracas estuvieron varios funcionarios de alto rango. El canciller de Maduro, Yvan Gil, posteó, por ejemplo, unas fotografías haciendo el proceso con un mensaje que decía: "En el contexto del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, convocado por el presidente Nicolas Maduro, me he registrado en la Milicia Bolivariana en la Plaza Bolívar de Caracas, junto al pueblo venezolano que ha respondido con orgullo a este llamado".

Sin embargo, en redes sociales cundieron las fotografías de las plazas vacías ante el llamado. Aparte de Rosinés y otros dirigentes chavistas, Delcy Rodríguez, la vicepresidente del régimen, también se registró en la lista de voluntarios.

En ese contexto, Rodríguez dijo que ningún país del mundo puede imponer decisiones a Venezuela.

"Que ningún imperio, por más decadente que sea, le dé órdenes al pueblo venezolano. El pueblo es soberano y si algo está demostrando es consolidar la democracia popular, es el pueblo gobernando y un Gobierno obedeciendo. Así que algo que hemos aprendido es a defender la democracia y la soberanía", comentó la número dos del Poder Ejecutivo.

Afirmó que Venezuela tiene "un escudo de acero infranqueable conformado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Unión Cívico Militar que defiende todo el territorio nacional".

Este alistamiento llega luego de que la Casa Blanca designara al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

Consecuentemente, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura del dictador venezolano.

El punto álgido del asunto llegó una vez el gobierno de la unión americana anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.