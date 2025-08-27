NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Dictadura

"Que viva la patria": registran el momento en que Rosinés, hija menor de Hugo Chávez, se enlista en la milicia de Venezuela

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Rosinés Chávez, hija del difunto presidente venezolano, Hugo Chávez - Fotos: X
Rosinés Chávez, hija del difunto presidente venezolano, Hugo Chávez - Fotos: X
Entre las figuras del oficialismo venezolano que apoyan la defensa del régimen madurista aparece la cuarta hija del difunto mandatario del país caribeño.

Como parte de la movilización militar del régimen venezolano frente al despliegue de tropas estadounidenses en el mar Caribe, varios colaboradores de la dictadura madurista se han sumado al enlistamiento castrense.

o

Entre las figuras del oficialismo venezolano aparece la hija menor del difunto presidente Hugo Chávez, Rosinés Chávez.

A la cuarta hija del exjefe de Estado se le vio firmando un acta de compromiso y brindando unas palabras de apoyo al régimen que controla Maduro.

“Que viva la patria”, expresó la también presidente del Instituto Nacional de Parques de Venezuela mientras era grabada.

o

Bajo un toldo rojo en lo que parece ser una de las principales plazas del país y rodeada por militares y milicianos, Rosinés Chávez plasmó su respaldo en el mencionado documento.

La jornada de alistamiento de Milicianos no dio sorpresas. Nicolás Maduro dio sábado y domingo a los venezolanos para registrarse en las milicias, pero además de centros vacíos, se vieron trabajadores públicos uniformados registrándose, así como milicianos activos rehaciendo el proceso.

Las personas escribieron en redes sociales la obligatoriedad que dio el Estado a los empleados públicos para que acudieran a la cita, con la que Maduro pretende demostrar al mundo quiénes están dispuestos a poner el pecho por defenderlo.

Maduro llama a hacer frente a Estados Unidos que desplegó buques en el mar Caribe y aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por su detención.

María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos para que “desobedezcan” a las convocatorias realizadas por el régimen de Maduro.

o

Inicialmente, Machado destacó la valentía que ha tenido Venezuela en medio de los actos de "mentira, chantaje, odio y violencia" cometidos por parte de la dictadura, que con fuerza y resiliencia la población venezolana ha logrado superar. "Una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen".

En la Plaza Bolívar de Caracas estuvieron varios funcionarios de alto rango. El canciller de Maduro, Yvan Gil, posteó, por ejemplo, unas fotografías haciendo el proceso con un mensaje que decía: "En el contexto del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, convocado por el presidente Nicolas Maduro, me he registrado en la Milicia Bolivariana en la Plaza Bolívar de Caracas, junto al pueblo venezolano que ha respondido con orgullo a este llamado".

Sin embargo, en redes sociales cundieron las fotografías de las plazas vacías ante el llamado. Aparte de Rosinés y otros dirigentes chavistas, Delcy Rodríguez, la vicepresidente del régimen, también se registró en la lista de voluntarios.

En ese contexto, Rodríguez dijo que ningún país del mundo puede imponer decisiones a Venezuela.

"Que ningún imperio, por más decadente que sea, le dé órdenes al pueblo venezolano. El pueblo es soberano y si algo está demostrando es consolidar la democracia popular, es el pueblo gobernando y un Gobierno obedeciendo. Así que algo que hemos aprendido es a defender la democracia y la soberanía", comentó la número dos del Poder Ejecutivo.

Afirmó que Venezuela tiene "un escudo de acero infranqueable conformado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Unión Cívico Militar que defiende todo el territorio nacional".

Este alistamiento llega luego de que la Casa Blanca designara al Cártel de los Soles, grupo de narcotráfico presuntamente encabezado por Nicolás Maduro, como una "organización terrorista”.

Consecuentemente, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura del dictador venezolano.

El punto álgido del asunto llegó una vez el gobierno de la unión americana anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.

Temas relacionados:

Dictadura

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Hugo Chávez

Despliegue militar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Política

Ver más
Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

"Se hace claro el propósito político": reacciones a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Qué esperar del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum que tendrá a la disminución de la pobreza como bandera?

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rompen tabúes en Arabia Saudita y sus acciones son calificadas como "impuras"

Helicóptero militar de Colombia - Foto de referencia: EFE
Policía de Colombia

Helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en el municipio colombiano de Amalfi por un dron

Inundaciones en Santa Marta / FOTO: Captura de pantalla
Inundaciones

Tragedia en Santa Marta: Un aguacero de casi cuatro horas inundó más de 60 barrios dejando personas damnificadas

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Yerry Mina en el Barcelona junto a Dembélé | Foto: EFE
Yerry Mina

La dura confesión que hizo Yerry Mina sobre su breve paso por el Barcelona: “Durante siete meses no me dirigió la palabra”

Banda de capitán de la UEFA - Foto EFE
Fútbol europeo

Este es el sudamericano campeón del mundo que sustituirá a importante capitán de equipo grande de Europa tras su salida del equipo luego de una década

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano