Fraude migratorio en EE. UU.: qué es, sus graves consecuencias y cómo evitarlo

El abogado de inmigración Héctor Benítez, de la firma Benme Legal, explica que el fraude migratorio ocurre cuando una persona miente o engaña a las autoridades migratorias para obtener un beneficio.

Aunque existen distintos tipos de fraude, algunos son más penalizados que otros. En la actualidad, las autoridades de inmigración han intensificado los controles e indagaciones para detectar estos casos.

Consecuencias del fraude migratorio matrimonial

Uno de los fraudes más comunes es el matrimonial, cuando una persona se casa únicamente con el fin de obtener beneficios migratorios. De comprobarse, las consecuencias son graves:

Multas de más de 250.000 dólares.

Prisión de 5 a 10 años.

Prohibición de por vida para solicitar cualquier beneficio migratorio en Estados Unidos.

Otras formas de fraude migratorio

Además del matrimonio, existen otras conductas que son consideradas fraude:

Presentar documentación falsa para acreditar estudios o profesiones y así obtener visas como la B1 o B2.

para acreditar estudios o profesiones y así obtener visas como la B1 o B2. Mentir en peticiones laborales, exagerando o inventando experiencia profesional con el fin de recibir beneficios migratorios.

Opciones legales en casos complejos

El abogado Benítez explica que, incluso en situaciones complicadas, existen vías legales:

Si una persona es víctima de un delito que la califica para una visa, puede solicitarla, aunque tenga una orden de deportación activa no ejecutada. Esto podría abrir el camino hacia una residencia permanente en el futuro.

En casos de peticiones de empleo, si el solicitante acumula presencia ilegal, pero tiene un padre residente permanente o ciudadano estadounidense, es posible solicitar un perdón y gestionar la residencia por vía consular.

Asesoría legal para migrantes

Para quienes enfrentan procesos migratorios, Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o en su página web www.benmelegal.com, donde se puede encontrar información actualizada y asesoría profesional.