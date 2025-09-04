Desde Estados Unidos responden a amenazas de Diosdado Cabello a María Corina Machado: "ni se te ocurra tocarla"

La congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, respondió a las amenazas del número dos del régimen madurista, Diosdado Cabello, a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

Mediante su cuenta oficial de la red social X, Salazar se dirigió al colaborador de la dictadura del país caribeño por el cual Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura, debido a su presunto nexo con la organización narcoterrorista Cartel de los Soles.

“Diosdado Cabello, ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando”, indicó la legisladora.

“Si algo le pasa, tú y tus cómplices no tendrán dónde esconderse y la ira de Dios caerá sobre ti como un trueno”, añadió.

Mario Diaz-Balart, también congresista republicano, por su parte, manifestó: “Los que piensen que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias”.

"María Corina Machado es la nueva libertadora de Venezuela, y el país será libre gracias a la perseverancia y valentía de venezolanos como ella”, añadió.

Otro congresista republicano en pronunciarse sobre la amenaza de Cabello fue Carlos Giménez, quien sostuvo: "Maria Corina Machado nos inspira a todos a seguir luchando. Mujer valiente, incansable, profesional. Digna representación de la Venezuela decente y honrada que volveremos a tener cuando se acabe toda esta pesadilla. La noche no será eterna".

El pasado miércoles 3 de septiembre en horas de la noche, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, amenazó a María Corina Machado.

Durante la transmisión de su programa 'Con el mazo dando', Cabello, lanzó su "advertencia". “Ella debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos (...) A buen entendedor pocas palabras. No vayas a creer que aquí nos van agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos", remarcó el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Estados Unidos y Venezuela viven momentos de máxima tensión por cuenta de un despliegue militar que pernocta en el mar Caribe, el cual tiene como finalidad hacer frente al narcotráfico que sale del país que controla Nicolás Maduro.