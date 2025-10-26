Tras su encuentro en Malasia, Donald Trump y Lula da Silva acordaron comenzar negociaciones para tratar el tema de los aranceles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, tuvieron un encuentro diplomático, el cual se produjo en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, en Malasia.

Tras 45 de diálogo, ambos mandatarios lograron llegar a un acuerdo para iniciar conversaciones comerciales, por medio de las cuales el líder del país sudamericano buscará la reducción de los aranceles del 50% impuesto hace unos meses desde Washington.

Así lo dio a conocer el jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, por medio de su red social de “X”, en la que señaló: “Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia”.

De igual manera, da Silva entregó un par de detalles del diálogo que tuvo con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, puntualizó el presidente de Brasil.

Por su parte, el ministro de Exteriores del país sudamericano, Mauro Viera, manifestó que fue “una conversación muy positiva”, en un espacio en el que pudieron tratar todos los temas establecidos durante el encuentro.

“Vamos a establecer un calendario de negociaciones y determinar los sectores de los que vamos a hablar para avanzar”, indicó Viera, quien con esto deja claro que se realizará un cronograma para adelantar los temas relacionados con los aranceles a las exportaciones.

El aumento de los aranceles al 50% impuesto por Washington a Brasil comenzó a regir desde el pasado 6 de agosto. Una medida que tomó como represalia el gobierno norteamericano luego de que el expresidente de la nación sudamericana Jair Bolsonaro fuera condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado a Luiz Inácio Lula da Silva en el año 2022.

Una situación que fue catalogada por parte de Estados Unidos como una “casa de brujas”, y por la cual impuso el aumento en los aranceles a las exportaciones brasileñas, esto teniendo en cuenta la cercanía que tiene Trump con Bolsonaro.