"Tratan como príncipe al presidente": Petro se encuentra de gira en países de Oriente Medio días después de ser incluido en la lista Clinton

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició este martes su recorrido diplomático por países de Medio Oriente en el que tiene, entre otros propósitos, reunirse con los delegados de los diálogos de paz del grupo criminal Clan del Golfo, según se había acordado con anterioridad.

El mandatario colombiano llegó el martes a Riad, capital de Arabia Saudita, y estará después en Catar y en Egipto. La gira tiene lugar después de que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, lo incluyera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

En Riad, Petro hace parte de un panel sobre el futuro de la humanidad y las inversiones sostenibles. Tras su llegada, asistió a una cena oficial ofrecida por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

"Que se sienta grande Colombia. Tratan como príncipe al presidente y como princesa a Colombia, madre de la vida. Ser justo la llave del mundo", escribió Petro en su cuenta de X con un video en el que compartió momentos de su llegada.

La visita de Petro por Medio Oriente se extenderá hasta el cuatro de noviembre, días en los que buscará fortalecer las relaciones diplomáticas y promover acuerdos en inversión, energía, educación y cultura.

En Arabia Saudita se espera la firma de cinco memorandos de entendimiento, en Catar, que logre avanzar positivamente en los diálogos de paz con el grupo criminal, mientras que en Egipto hará parte de la inauguración del gran Museo Egipcio.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social de Colombia, asumirá las funciones presidenciales durante la ausencia de Petro.

El recorrido del jefe de Estado por estos tres países se da en medio de una profunda crisis de su administración con la del presidente Trump, quien lo acusa de ser "líder del narcotráfico" y que ya tomó medidas como sanciones individuales por considerar que Petro no hace lo suficiente para combatir la problemática de las drogas.

El Departamento de Estado le revocó la visa a Petro luego de que este instara en plenas calles de Nueva York a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump, todo dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar a finales de septiembre.

Además de incluirlo en la lista Clinton, Washington advirtió medidas arancelarias para Colombia a causa de los comportamientos "erráticos" de Petro, que aún no han sido implementados gracias a que una asociación diplomática compuesta por expresidentes y líderes de oposición intercedió para promover la individualización de las medidas.