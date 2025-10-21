NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Esta diplomacia paralela, compuesta por influyentes voces de la oposición y expresidentes colombianos, ha conseguido convencer a la administración estadounidense de frenar las sanciones económicas que el presidente Donald Trump había anunciado contra Colombia.

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas confirmó a NTN24 que la administración Trump ha decidido suspender la imposición de aranceles adicionales a Colombia tras gestiones y recibir una carta firmada por él y otros líderes colombianos.

Este lunes, NTN24 logró confirmar en primicia con fuentes directas que una diplomacia paralela, representada por influyentes voces de la oposición y expresidentes de Colombia que tienen una fuerte interlocución con el Departamento de Estado, había logrado convencer a Estados Unidos para que detuviera la imposición de estas nuevas tarifas a Colombia.

En una entrevista exclusiva, Cárdenas reveló: "Estamos muy contentos con los resultados de esta actuación de nuestra parte, porque la carta llegó directamente al despacho oval del presidente Trump en la Casa Blanca".

El exministro explicó que el objetivo era evitar perjuicios a millones de colombianos que no tienen relación con las políticas del gobierno actual.

"Donald Trump tiene hoy muy claro que una cosa es la situación de un país, hay mucho más país que gobierno", afirmó Cárdenas. Agregó que "una medida arancelaria en este momento perjudicaría a millones de personas que no tienen nada que ver, acabarían pagando justos por pecadores".

El argumento principal presentado en la carta destaca la fortaleza democrática de Colombia. "Hay una democracia en Colombia, que es una democracia fuerte, una democracia sólida, la democracia más antigua en América Latina con la de Estados Unidos", subrayó Cárdenas.

Según el exministro, la información recibida "anoche al borde de la medianoche" indica que Trump no adoptará los aranceles adicionales. La razón: "No quiere darle a Gustavo Petro esa oportunidad de aparecer como mártir, como que su ineficiencia, su incompetencia, su falta de resultados sea causada por los Estados Unidos".

Tras este logro de la denominada diplomacia paralela colombiana, aún queda en expectativa lo que podría suceder con la suspensión de las ayudas en cooperación antidrogas, que también había sido advertida por Trump.

Esto luego de que la administración estadounidense descertificara al gobierno de Petro por sus escasos resultados contra el narcotráfico y, además, le canceló su visa tras el llamado de Petro desde una calle de Nueva York a los soldados estadounidenses para que no obedecieran a Trump.

En medio de esta crisis diplomática, el exembajador de Colombia en Washington, exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien participó de las gestiones diplomáticas de las últimas horas, ha calificado la actuación de Petro como "infame".

Pinzón responsabiliza al mandatario de la escalada de tensiones que ponen en jaque las relaciones entre ambos países.

"Mi intención es actuar en defensa de los colombianos", ha declarado Pinzón, quien recientemente viajó a Washington para reunirse con autoridades estadounidenses, incluyendo al subsecretario de Estado Christopher Landau. Su visita, dijo, busca tender puentes y mitigar los daños en las relaciones bilaterales.

