NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Taipéi

Tres muertos y al menos once heridos dejan ataques con arma blanca y bombas de humo en el metro de Taipéi

diciembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataque mortal en el metro de Taipéi - Foto: AFP
La policía detalló que el ataque no se limitó a una sola ubicación, sino que abarcó la estación central, un distrito comercial subterráneo adyacente y otra estación del metro cercana.

Al menos tres personas murieron y once resultaron heridas tras una serie de ataques ocurridos la noche del viernes en el sistema de metro de Taipéi, informó la policía taiwanesa este sábado en un balance actualizado.

Los hechos, que tuvieron lugar en horas de la noche, provocaron escenas de pánico en varias zonas clave de la capital, en uno de los episodios de violencia más graves registrados en el transporte público de la isla en la última década.

Según las autoridades, el presunto autor, un hombre de 27 años, inició el ataque al detonar bombas de humo en la estación principal de Taipéi, la principal posición ferroviaria de la ciudad.

Minutos después, aprovechando la confusión generada entre los pasajeros, comenzó una agresión con arma blanca que se extendió por distintos puntos del complejo subterráneo.

La policía detalló que el ataque no se limitó a una sola ubicación, sino que abarcó la estación central, un distrito comercial subterráneo adyacente y otra estación del metro cercana, lo que obligó a cerrar varias líneas de manera temporal y a evacuar a cientos de personas.

Entre las víctimas mortales se encuentra una persona que, según confirmaron las autoridades, perdió la vida al intentar detener al agresor.

Un testigo presencial declaró a la cadena local EBC News que vio a “un hombre correr hacia el atacante e intentar reducirlo”. “Al principio pensé que se trataba de un simulacro, pero luego vi a alguien con un cuchillo y lanzando granadas de humo”, relató el testigo, que prefirió mantener el anonimato.

El sospechoso, buscado por las autoridades por evadir el servicio militar obligatorio, murió poco después de los hechos.

El alcalde de Taipéi indicó en una rueda de prensa ofrecida el viernes por la noche que, según los primeros indicios, la muerte del agresor parece haber sido un suicidio, aunque subrayó que las circunstancias exactas están siendo investigadas.

Las autoridades calificaron el ataque como un “acto deliberado”, pero señalaron que el motivo aún no ha sido determinado.

Este sábado por la mañana, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, visitó varios hospitales de la capital donde permanecen ingresadas las personas heridas.

Durante su recorrido, el mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y prometió una “investigación completa y exhaustiva”.

“Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron trágicamente la vida en el horrible y violento ataque de anoche, y transmitir mi más sincero pésame a sus familias”, declaró Lai.

De momento, equipos policiales continúan analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad y recabando información suministrada por testigos para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

